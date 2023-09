Szpital kupuje nowy sprzęt. Za pieniądze od PGE

Pierwsza część pieniędzy dotarła do Zamościa już jakiś czas temu i dzięki temu podległy miastu szpital kupił (za 40 tys. zł) dwa urządzenia. Jedno służy do nieinwazyjnego monitorowania wentylacji i nasycenia tlenem,drugie do cyfrowego drenażu klatki piersiowej. Pacjenci oddziału chorób płuc już z nich korzystają.

W piątek została podpisana umowa na przekazanie drugiej transzy (60 tys. zł), a w środę zarząd szpitala odebrał symboliczny czek na całość pomocy udzielonej przez Fundację PGE.

– Cieszę się, że PGE Dystrybucja może wspierać instytucje niosące pomoc innym. Nasza spółka podejmuje szereg działań służących celom społecznym przy jednoczesnej realizacji strategii biznesowej. Tylko w tym roku zarekomendowaliśmy ponad 600 tys. zł na darowizny dla szpitali – mówił przekazując czek Andrzej Olborski, dyrektor zamojskiego oddziału PGE Dystrybucja S.A.

Pieniądze z drugiej transzy mają być wykorzystane na zakup wysokiej klasy aparatu usg dla Oddziału Hematologicznego. Powinny trafić na konto szpitala niebawem, zwłaszcza, że procedura zakupu urządzenia została już uruchomiona. To bardzo ważne, by aparat trafił do Zamościa jak najszybciej, bo hematolodzy z tzw. starego szpitala w Zamościu lekarze korzystają póki co ze sprzętu ponad 10-letniego, który jest już mocno wyeksploatowany.

– Nowy sprzęt oznacza lepszą diagnostykę i leczenie dla blisko 2 tysięcy pacjentów, którzy w ciągu roku przewijają się przez oba oddziały – podkreślał Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa. Poza nim i Olborskim w uroczystym przekazaniu symbolicznego czeku wzięli udział także Damian Miechowicz, prezes ZSN, jego zastępca Mariusz Paszko oraz Ewa Lipska, która kieruje pulmonologią, jej zastępca Igor Perehubka, a także Renata Kasza, ordynator hematologii.