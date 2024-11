Armia zagra "Armię"

Zespół Armia powstał w wyniku zetknięcia się trzech wielkich osobowości polskiej niezależnej sceny lat osiemdziesiątych: Tomasza Budzyńskiego (Siekiera), Roberta Brylewskiego (Brygada Kryzys, Izrael) i filozofa Sławomira Gołaszewskiego. Do tej pory zespół wydał kilkanaście płyt, z czego wydana w 1990 roku „Legenda” zaliczana jest do klasyki polskiego rocka. Ale to na pierwszej płycie z charakterystycznym indianinem na okładce, określony został oryginalny i jedyny w swoim rodzaju styl i brzmienie zespołu. Utwory takie jak: „Niewidzialna Armia”, „Zostaw to” czy „Hejszarawiara” są wizytówką tej płyty i do dziś są często grane przez zespół na koncertach.

Bazując na punku i hardcore, grupa stopniowo wykorzystywała elementy muzyki klasycznej, hard rocka, heavy metalu czy rocka progresywnego. Dopiero udział waltornisty, Krzysztofa "Banana" Banasika przesądził o charakterystycznym brzmieniu zespołu. Monumentalna i bajkowa muzyka doskonale obrazuje poetyckie (inspirowane m.in. twórczością Samuela Becketta) i osadzone w mistycyzmie chrześcijańskim teksty wokalisty Tomasza Budzyńskiego. Bilety na to wydarzenie można kupić w internecie. Początek koncertu o godzinie 18:00.