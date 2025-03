Światowy Dzień Wody 2025: Ochrona, edukacja i wyzwania dla Lubelszczyzny | Rozmowa z dyrektorem RZGW Lublin

Światowy Dzień Wody, obchodzony 22 marca, to doskonała okazja, by przypomnieć, jak cennym zasobem jest woda. W programie "Dzień wchodzi" gościliśmy Marcina Trocia, dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, który opowiedział o wyzwaniach związanych z ochroną zasobów wodnych na Lubelszczyźnie. W tym roku hasłem przewodnim jest "Chronimy lodowce", co podkreśla globalny problem kurczących się zasobów słodkiej wody. Choć w Polsce nie mamy lodowców, to ochrona wód jest kluczowa, zwłaszcza w kontekście suszy hydrologicznej, która dotyka region.

