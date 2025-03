Święto zimnej fali w Lublinie. Spotkanie z Rafałem Księżykiem wokół jego najnowszej książki

Rafał Księżyk to obecnie jeden z najlepszych polskich autorów piszących o muzyce, który jest twórcą serii wywiadów z tak wybitnymi polskimi artystami jak: Tomasz Stańko, Robert Brylewski czy Tymon Tymański, Kazik Staszewski czy Muniek Staszczyk. Do tego dochodzą książki tematyczne o kulturze niezależnej np. wielokrotnie nagradzana „Śnialnia”, portretująca kolektyw artystyczny z Górnego Śląska czy też „Dzika Rzecz”, opowiadająca o legendach polskiego undergroundu.

Najnowsza książka

Rok 1984 w Polsce był czasem beznadziejnej codzienności (morderstwo ks. Jerzego Popiełuszki), ale też eksplozją młodzieżowej kontrkultury. Był to czas przełomowy dla polskiego rocka ponieważ to w 1984 r. odbyła się najsłynniejsza edycja festiwalu w Jarocinie z występem Siekiery na czele. Do głosu zaczyna dochodzić młodzież, a najdobitniej przemówiła ta z mniejszych miast. Ustrzyki Dolne, Łańcut, Rzeszów, Puławy, Zduńska Wola, Toruń, Bydgoszcz, Piła – to one nadają rytm opowieści Księżyka i to z nich na podbój Polski ruszają pionierzy polskiej nowej fali. Ruszyła fala, której nie można było powstrzymać.



Wieczór z Rafałem Księżykiem w Pubie Bałagan zapowiada się nad wyraz ciekawie ponieważ autor książki zagłębił się w temat polskiego postpunku z reporterską dociekliwością – przeprowadził mnóstwo rozmów, odgrzebał archiwalne fotografie i uchwycił niepowtarzalnego ducha tamtej epoki. Piątkowe spotkanie odbędzie się w ramach cyklu Strefa Innych Brzmień, czyli całorocznej inicjatywy Warsztatów Kultury w Lublinie prezentującej nietuzinkowych twórców i zjawiska niezależnej sceny muzycznej​

Szczegółowe informacje:

Kiedy: 28 marca 2025 r. (piątek), godz. 18.00

Gdzie: Pub Bałagan, ul. Grodzka 5a, Lublin

Wstęp wolny.