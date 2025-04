W godzinach od 11:00 do 17:00 odwiedzający będą mieli niepowtarzalną okazję skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji. Na miejscu znajdzie się strefa badań, w której można będzie zmierzyć ciśnienie tętnicze, poziom glukozy we krwi, saturację oraz przeprowadzić analizę składu ciała.

Akcja rozpoczęła się już 31 marca. Od tamtej pory na stronie Skonsultuj z Farmaceutą na Facebooku oraz Instagramie publikowane są infografiki oraz posty edukacyjne zawierające rzetelną wiedzę na temat miażdżycy tętnic, jej profilaktyki i leczenia.

Edukacja i porady od ekspertów

Finał akcji zaplanowany jest na sobotę 5 kwietnia. Uczestnicy będą mogli również odwiedzić strefę edukacyjną i konsultacyjną, gdzie eksperci udzielą fachowych porad na temat profilaktyki miażdżycy. Farmaceuci podpowiedzą, jakie leki i suplementy mogą wspomagać zdrowie naczyń krwionośnych, a dietetycy doradzą, jak zmienić nawyki żywieniowe na lepsze.

Dodatkowo, na stoisku z ziołami leczniczymi można będzie dowiedzieć się, jakie naturalne metody mogą pomóc w profilaktyce i leczeniu chorób sercowo-naczyniowych.

Specjalne atrakcje dla każdego

Wydarzenie to nie tylko badania i konsultacje, ale również atrakcje dodatkowe:

Rejestracja potencjalnych dawców szpiku przy stoisku DKMS,

Pokazy pierwszej pomocy , które pozwolą nauczyć się ratować życie,

Stoisko receptury aptecznej , gdzie można będzie zobaczyć, jak powstają leki,

Warsztaty mikrobiologiczne, które pozwolą podejrzeć fascynujący świat drobnoustrojów pod mikroskopem.

Zdrowie to przyszłość – zadbaj o nie dziś!

Organizatorzy nie zapomnieli również o najmłodszych – w kąciku dziecięcym czekają edukacyjne gry i zabawy, które pomogą najmłodszym zdobyć zdrowotną świadomość w przyjazny sposób.

To wydarzenie to doskonała okazja, by skorzystać z bezpłatnych badań i porad, które mogą uratować zdrowie, a nawet życie. Nie przegap tej szansy – przyjdź, skonsultuj się i zadbaj o swoje zdrowie!