We wtorek (1 kwietnia) rozpoczął się egzamin na radcę prawnego zorganizowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie.

100 osób, z czego 89 osób, które lubelskiej izbie ukończyły aplikację radcowską oraz 11 osób dopuszczonych do egzaminu na podstawie ustawy o radcach prawnych mierzy się ze specjalnie przygotowanymi pytaniami z różnych zakresów prawa. Pierwszego dnia czekało na nich zadanie pisemne z prawa karnego. Dalej harmonogram wygląda tak:

- Każdą pracę ocenia dwóch egzaminatorów i wystawiają oceny w systemie szkolnym od dwóch do sześciu. Ocena 2 to jest oczywiście wynik niedostateczny, wyższe oceny to wynik pozytywny. Natomiast ocena końcowa to jest średnia z dwóch ocen egzaminatorów. Natomiast jeśli chodzi o sposób oceniania, to są przez zespół przygotowane pewne wytyczne, co trzeba brać pod uwagę, tak żeby było jednolite, to dla egzaminatorów swego rodzaju klucz oceniania - tłumaczy Leszek Pietraszko, przewodniczący komisji numer 2 podczas tegorocznego egzaminu.