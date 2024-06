Zachwycające kino w pięknych okolicznościach

Od 7 czerwca, mieszkańcy Lublina mają okazję cieszyć się seansami filmowymi pod gołym niebem, w jednej z najpiękniejszych lokalizacji miasta.

Na otwarcie tegorocznej edycji imprezy organizatorzy wybrali „Barbie” w reżyserii Grety Gerwig – film, który na całym świecie odniósł gigantyczny sukces komercyjny i frekwencyjny oraz zarobił prawie półtora miliarda dolarów. Dla kinomanów przygotowano propozycje bardzo zróżnicowane: od baśniowej fantazji „Wonka”, adaptacji kultowej powieści Roalda Dahla „Charlie i fabryka czekolady” z TimothéeChalametem w roli tytułowej (seans 21 czerwca) poprzez nagrodzone siedmioma Oscarami brawurowe „Wszystko wszędzie naraz” (seans 26 lipca) aż po „Ferrari” – biografię słynnego kierowcy rajdowego, Enzo Ferrari’ego, z Adamem Driverem i Penélope Cruz w rolach głównych (seans 23 sierpnia).

Środy to blok „Tylko sztuka cię nie oszuka”. Pierwszy raz w historii Kina Perła przygotowano przegląd filmów poświęconych artystom oraz szeroko pojętej kreatywności i temu, jak wielki wpływ ma ona na ludzkie życie. - Na otwarcie cyklu pokażemy wielki hit z 2018 roku czyli „Narodziny gwiazdy” ze wspaniałą Lady Gagą i Bradleyem Cooperem w rolach głównych (seans odbył się 12 czerwca) – zachęcają organizatorzy.

W środy widzowie będą mieli okazję również obejrzeć m.in. najnowszy film Wima Wendersa, „Anselm”, poświęcony rzeźbiarzowi, AnselmowiKieferowi, tworzącemu niebywale widowiskowe, monumentalne dzieła sztuki (seans 10 lipca), nagrodzony Złotym Lwem w Wenecji hipnotyzujący dokument „Całe to piękno i krew” – opowiadający o jednej z najwybitniejszych fotografek wszech czasów, Nan Goldin (seans 31 lipca) oraz animację „Twój Vincent”, będącą próbą rekonstrukcji ostatnich dni genialnego malarza Vincenta van Gogha (seans 14 sierpnia). Na zakończenie cyklu zaprezentujemy nominowany do siedmiu Oscarów, wzruszający i częściowo autobiograficzny film Stevena Spielberga „Fabelmanowie” – opowieść o dzieciństwie reżysera i jego kiełkującej pasji do tworzenia filmów (seans 21 sierpnia).

Blok czwartkowy „Strach niejedno ma imię” to przegląd filmów, w których strach gra kluczową rolę, ale same filmy niekoniecznie są horrorami. Na otwarcie kapitalny, tragikomiczny „DreamScenario” ze znakomitym Nicolasem Cage’em w roli głównej – historia cichego, nieśmiałego pracownika naukowego, który nagle zaczyna się śnić tysiącom ludzi na całym świecie (seans 13 czerwca). W cyklu czwartkowym znajdą się również m.in. takie tytuły jak: „Opadające liście”, melancholijna komediaAkiegoKaurismäkiego o lęku przed miłością i zaangażowaniem (seans 18 lipca), komediodramat „Matka siedzi z tyłu”, opowiadający z kolei o lęku przed odejściem ukochanej osoby – w tym przypadku matki głównego bohatera (seans 25 lipca).

8 sierpnia na widzów czeka nie lada atrakcja – seans kultowego „Lśnienia” w reżyserii Stanleya Kubricka z Jackiem Nicholsonem w roli głównej, zaś tydzień później, 15 sierpnia, pokaz „Mów do mnie” – jednego z najciekawszych niezależnych horrorów ostatnich lat.

Na zakończenie cyklu czwartkowego jeden z najlepszych tytułów ostatniego sezonu, genialna „Anatomia upadku” w reżyserii JustineTriet – opowieść o rozpadzie miłości i małżeństwa (seans 22 sierpnia).

W soboty tradycyjnie najnowsze dzieła polskiej kinematografii, w ramach bloku „A to Polska właśnie”. Będą to m.in. „Kobieta na dachu” (seans 15 czerwca), „Niebezpieczni dżentelmeni” (seans 6 lipca) oraz kryminał „Ukryta sieć” ze znakomitą Magdaleną Koleśnik w roli głównej (seans 10 sierpnia). Na uwagę zasługują również dwa znakomite dokumenty: brawurowy „Pianoforte” opowiadający o młodziutkich i potężnie zestresowanych uczestnikach Konkursu Chopinowskiego (seans 29 czerwca) oraz tragikomiczna historia „Bóg i wojownicy lunaparków” o nieustającym konflikcie pomiędzy antyklerykalnym ojcem oraz żarliwie wierzącym synem (seans 13 lipca). Cykl sobotni zamknie „Biała odwaga”, kontrowersyjny i niesłychanie widowiskowy film, pierwszy raz w historii naszej kinematografii poruszający temat Goralenvolku – współpracy części polskich górali z niemieckim okupantem (seans 24 sierpnia).

- Ubiegłoroczny „Klasyczny piątek” zmienił się nam w „Klasyczną niedzielę”. To właśnie na zakończenie tygodniowego cyklu kinowego zaprezentujemy wielkie hity sprzed lat – filmy, które zdobywały nagrody, porywały publiczność i budziły ogromne emocje, ale przede wszystkim pozostały w pamięci widzów aż do dziś. Na otwarcie cyklu niedzielnego przygotowaliśmy iście wybuchowe „Wejście smoka”, film, który zapoczątkował na całym świecie (także w Polsce) nieprzemijającą modę na wschodnie sztuki walki, a z Bruce’a Lee uczynił mega gwiazdę. Pozostałe tytuły to praktycznie same hity: „Skazani na Shawshank” (seans 16 czerwca), „Przeminęło z wiatrem” (seans 23 czerwca), „Chłopcy z ferajny” (seans 21 lipca) czy „Czarnoksiężnik z krainy Oz” (seans 18 sierpnia) – dodają organizatorzy.

Tegoroczną edycję Kina Perła zamknie 25 sierpnia seans jednego z najpiękniejszych filmów wszech czasów – futurystycznego „Łowcy androidów” w reżyserii Ridleya Scotta z Harrisonem Fordem i RutgeremHauerem w rolach głównych oraz genialną muzyką Vangelisa w tle.

Seanse są bezpłatne i rozpoczynają się po zachodzie słońca. Pełny repertuar dostępny jest na stronie kinoperla.pl