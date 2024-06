Imprezy klubowe w weekend 14 – 15 czerwca

PIĘKNA PSZCZOŁA



PIĄTEK (14 czerwca) – Chill on the roof – dr Embee & Ala Bator night party

Słynny taras zmieni się w muzyczną strefę chillout - „Chill on the roof”. O dobry nastrój i klimatyczne dźwięki zadbają: Dr Embe i wokalistka – Alicja Bator, która swoim ciepłym i soulowym głosem zabierze Was w podróż po różnych zakątkach świata. Ten energetyczny duet

zaprezentuje lounge, jazzy; funky oraz soulful house.

Start o 19:00. Wejście free do 22:30. Później 25 zł.



SOBOTA (15 czerwca) – Sex w pięknym mieście x Bery

Pszczoła zaprasza Was na imprezę na tarasie. Będzie jak w Nowym Jorku, a zagra dj Bery.

Start 22:00. Wejście free do 22:30. Potem – 25 zł. Po 23:30 – 30- zł.



HELIUM CLUB



PIĄTEK (14 czerwca) – Last Friday Night

Wbijajcie na niezapomnianą imprezę w stylu R&B z lat 2000! To będzie prawdziwe odegranie wspomnień, gdy Beyoncé, Usher, Destiny's Child i inni rządzili listami przebojów!

Początek o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za free. Po 22:30 - 20 zł



SOBOTA (15 czerwca) – Love2Party

Jak tym razem spędzicie sobotni wieczór? Jeśli nie macie planów, to wpadajcie na kolejną wyjątkową noc w Helium. Będzie ogień!

Impreza rozpoczyna się o 22:00. Do 22:30 – wejście free. Po 22:30 - 30 zł.



RZUT BERETEM



PIĄTEK (14 czerwca) – Piąteczek na luzie

Piątek to dzień, w którym zaczyna się prawdziwa zabawa! Przygotujcie się na rozpoczęcie weekendowych szaleństw w Beretowym stylu!

Start o 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi za free. Po 22:30 - 20 zł.



SOBOTA (15 czerwca) – Sobotnia prywatka

Czy jesteście gotowi na muzyczną podróż przez najpiękniejsze polskie piosenki? Przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i radości. To wyjątkowe wydarzenie, które przeniesie Cię w świat polskiej muzyki pełen przebojów.

Start o 22:00. Do 22:30 lista z FB wchodzi za free. Po 22:30 - 30 ZŁ.



KLUB 30

PIĄTEK (14 czerwca) – Wszędzie dobrze, ale w 30 najlepiej

Impreza przy muzyce granej na żywo. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21:00. Wstęp 23:30 – 20 zł. Od 23:30 – 30 zł.



SOBOTA (15 czerwca) – Sax w wielkim mieście: Marek Krupa live!

Sobotnia noc w Klub30 Lublin to najlepszy sposób na dobrą zabawę!

Start o 21:00. Do 23:30 – 30 zł. Później – 40 zł.



PRZYSTAŃ NA DACHU



PIĄTEK (14 czerwca) – Południowy vibe

Najlepsza propozycja na piątkowy wieczór. Wasza przystań, wakacyjny vibe i...impreza do rana. Gorące rytmy przeplatane z najnowszymi hitami.

Start 22:00. Do 22:30 lista FB wchodzi free. Po 22:30 – 20 zł.



SOBOTA (15 czerwca) – Sound of rooftop

Weekend w mieście nie musi być nudny! Szczególnie w tę sobotę! Czeka na Was świetna muzyka oraz zabawa do wschodu słońca.

START 22:00. Do 22:30 – wejście free. Po 22:30 - 30 zł.



KLUBOKAWIARNIA OSTRO

PIĄTEK (14 czerwca) – Noc hitów

Dj Szop-n specjalnie wyselekcjonuje same hity, abyście bawili się jak najlepiej! Spodziewajcie sie najwiekszych przebojów które powstały od lat 80 do teraz!

Wstęp free!! Start o 21:00



SOBOTA (15 czerwca) – Ostra sobota!

Przed Wami Ostra Sobota ,za djką stanie Logan! Dużo fajnej muzyki.

Wstęp free!! Start o 21:00.



PLENER



PIĄTEK (14 czerwca) – Louis Villain soundsystem

Louis Villain, raper i producent muzyczny, znany z duetu z Avim. Niedawno wydał swój pierwszy solowy album „Maestro”. W formie soundsystemu zagra kilka swoich największych sztosów…

Start o 20:00. Lista FB do 22:00 – free. Po 22:00 – 30 zł.



SOBOTA (15 czerwca) – Millenials Pool Party

Najpiękniejsze piosenki z przełomu lat 90 & 2000! Letni klimat jak na imprezie na basenie!

Atrakcje, które zobaczycie dopiero na imprezie (na razie cichosza!).

Start o 20:00. Lista FB do 22:00 – free. Po 22:00 – 30 zł.



RADOŚĆ



PIĄTEK (14 czerwca) – Miasto kobiet

Całą noc wchodzicie za darmo. Dodatkowo, dje zagrają najlepsze kobiece hity Beyonce czy Rihanna. To będzie noc pełna dobrej muzyki i szalonej zabawy - nie może Was tam zabraknąć! Widzimy się na parkiecie!

Start o 21:00, do 23:00 lista Fb wchodzi za free. Panie przez całą noc wchodzą za free. Po 23:00 wstęp 10 zł.



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK (14 czerwca) i SOBOTA (15 czerwca) – Karaoke

Nieważne jak śpiewasz, ważne aby się dobrze bawić, bo śpiewać każdy może.

Początek o 22.00. Wstęp FREE