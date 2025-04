Kalejdoskop dźwięków w Teatrze Starym

Nene Heroine to trójmiejska formacja muzyczna z Gdańska, tworzona przez Petera Stanley’a Chestera (saksofon), Michaela Zismanna (gitara), Tony’ego Sadeky (bas) i Stana Corazona (perkusja)​. Ich muzykę można określić jako kalejdoskop dźwiękowy, który łączy ze sobą takie elementy muzycznej układanki jak: analogowe brzmienia, dub, post-rock, improwizację oraz emocjonalne melodie. Jazz jest tylko pretekstem, punktem wyjścia do budowania nowych struktur.



Zespół ma na koncie entuzjastycznie przyjęty debiutancki album Total Panorama (2019) oraz dojrzały stylistycznie krążek MOVA (2022) z gościnnym udziałem wokalistki Kasi Lins​ oraz rapera Szczyla​. Zespół pojawił się na prestiżowych festiwalach, od katowickiego OFF Festivalu po ogólnopolską trasę Męskie Granie. Ich dokonania zostały docenione nagrodą magazynu KMAG „MOSKITY 2023” w kategorii muzyka.

Początek lubelskiego koncertu o godzinie 19:00. Bilety do nabycia online.