Miał blisko 5 kg amfetaminy. Uciekając potrącił policjantów

45-latek posiadał blisko 5 kg amfetaminy oraz 60 litrów półproduktów do dalszej obróbki.

Zatrzymani w wieku od 32 do 45 lat zostali przewiezieni do Lublina i doprowadzeni do Prokuratury Krajowej, gdzie usłyszeli zarzuty. 45-letni mieszkaniec Bytomia odpowie za udział w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych, uczynienie sobie z tego stałego źródła dochodu, posiadanie znacznych ilości narkotyków oraz czynną napaść na funkcjonariuszy. Pozostali z zatrzymanych usłyszeli zarzuty m.in. posiadania oraz udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków.

45-latek decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Wobec pozostałych zastosowano poręczenia majątkowe oraz policyjne dozory.