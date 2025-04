Fatal Fury: Cristiano Ronaldo w bijatyce (wideo)

Cristiano Ronaldo w grze Fatal Fury: City of the Wolves (fot. SNK/Cenega)

Gra Fatal Fury: City of the Wolves swoja premierę będzie miała już 25 kwietnia. To klasyczna bijatyka 2D, a jedną z dostępnych postaci będzie właśnie Cristiano Ronaldo.

