„Księga znaku” w Centrum Kultury

„Księga Znaku” to tytuł dzieła Abrahama Abulafii, kabalisty z Saragossy, który w XIII wieku postanowił zjednoczyć religie abrahamowe. W tym celu udał się do Papieża, który jednak zmarł w dniu jego przyjazdu. Kabalistę oskarżono o użycie czarów i skazano na stos. Jednakże po 40 dniach został uwolniony w tajemniczych okolicznościach. Po tułaczce udał się na małą skalistą wyspę Comino, gdzie próbował odnaleźć dar prorokowania medytując litery Imienia. Odrzucony przez ludzi – próbował nawiązać kontakt z Bogiem. A potem napisał ten utwór. Kilka wieków wcześniej na sąsiednich wyspach, Odyseusz i Paweł z Tarsu próbowali zrobić to samo. Azyl pisarzy? W tym miejscu się spotykamy…

Spektakl będzie wystawiony w następujących terminach:

31.01, godz. 19:00, 01.02, godz. 19:00, 02.02, godz. 19:00. Miejsce: Sala Czarna CK w Lublinie. Bilety: 50/40 zł dostępne online oraz w kasie Centrum Kultury. Uwaga: spektakl przeznaczony dla widzów dorosłych!