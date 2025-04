Star Trek: Nieznane nowe światy: Zwiastun trzeciego sezonu już jest (wideo)

Dzień Pierwszego Kontaktu (First Contact Day) to fikcyjne święto z uniwersum Star Trek. A dlaczego wypada 5 kwietnia? A dlatego, że 5 kwietnia 2063 roku doszło do pierwszego spotkania ludzkości z Wulkanami.

To też świetny czas na wszelkie nowości związane ze Star Trekiem, jak na przykład zwiastun nowego sezonu serialu Star Trek: Nieznane nowe światy.

W serialu śledzimy losy kapitana Pike’a, oficera naukowego Spocka i Numeru Jeden, którzy wraz z załogą U.S.S. Enterprise odkrywają nowe światy. Akcja toczy się w czasach przed pojawieniem się na statku kapitana Kirka.

W trzecim sezonie obserwujemy bohaterów tuż przed zakończeniem starcia z Gorn. Czekają na nich nowe formy życia, cywilizacje, a też i złoczyńca. Twórcy zapowiadają także, że zobaczymy gatunki wcześniej niewidziane w franczyzie.

Obsada Star Trek: Nieznane nowe światy: Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun i Martin Quinn. Gościnnie występują: Rhys Darby, Patton Oswalt, Cillian O’Sullivan, Melanie Scrofano, Carol Kane oraz Paul Wesley.

Przy okazji: serial doczeka się również czwartego sezonu, który jest w fazie zdjęć w Toronto. A trzeci sezon swoja premierę będzie miał „jeszcze w tym roku”; wyłącznie w SkyShowtime.

Zwiastun trzeciego sezonu serialu Star Trek: Nieznane nowe światy: