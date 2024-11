Rewelacja ze Śląska. Koncert Darii ze Śląska w Radiu Lublin

Daria ze Śląska na samym początku swojej przygody z muzyką występowała w zespole The Party is Over. Ta przygoda jednak dobiegła końca i Daria postanowiła rozpocząć solową karierę. Artystka współpracuje m.in. z wytwórnią o nazwie Jazzboy Records. Daria ze Śląska zdążyła już współpracować z takimi profesjonalistami, jak: Agata Trafalska, Olek Świerkot, Paweł Krawczyk, Bartek Tyciński, Hubert Zemler, Kamil Pater, Kuba Staruszkiewicz czy też Michał Wajdzik-Radziejowski. Początek koncertu o godzinie 20:00. Bilety do nabycia wyłącznie online.