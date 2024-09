RPWL w Lublinie

RPWL to przedstawiciel rocka progresywnego i artrocka rodem z Freising w Bawarii. Zespół powstał w 1997 roku początkowo jako cover band Pink Floyd. Szybko się okazało, że muzycy wykazują duży talent kompozytorski i z powodzeniem piszą własne utwory. Koncerty RPWL są zaskakującym spektaklem z bogatą warstwą wizualną i najwyższym kunsztem muzycznym. Ambitne, nieszablonowe i rozbudowane utwory mało kogo pozostawiają obojętnym. Każdy koncert to nie tylko doskonała muzyka, ale i głęboki przekaz, który przenosi publiczność w świat tajemniczych opowieści i zapierających dech w piersiach melodii.

Red Sand to grupa, która stoi na podium popularności wśród fanów kanadyjskiego rocka neoprogresywnego. Założony w 2003 roku przez gitarzystę Simona Carona zespół ma na swoim koncie 10 płyt, a album „The Sound of the Seventh Bell” wydany w 2021 roku przez wielu uznany został za ich najlepszy materiał, koronujący dotychczasową twórczość. W 2024 zespół planuje wydać album ‘Behind the Mask’ nagrany na nowo! Przygotujcie się na magiczny wieczór, który zapisze się w Waszych sercach na zawsze!

Koncert odbędzie się Studio im. Budki Suflera w Radiu Lublin o godzinie 19:00 w Lublinie. Bilety można kupić online.