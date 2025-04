Marszałek Stawiarski: Panie Zduńczyk, pan jest kłamcą. Gęsta atmosfera i ostra reakcja marszałka na zarzuty ws. centrów integracji cudzoziemców

W poniedziałek marszałek odnosił się do informacji o centrach dla cudzoziemców pierwszy raz. W piątek zrobił to po raz drugi. To pokłosie artykułu w Wirtualnej Polsce, gdzie padły zarzuty w stronę posłanki PiS Anny Baluch i w stronę marszałka Stawiarskiego. Nikt jednak nie mógł przewidzieć tak ostrej reakcji marszałka.

Jarosław Stawiarski zapowiedział, że na sejmiku województwa będzie głosowana uchwała dotycząca nieprzyjmowania migrantów. Jak stwierdził marszałek Stawiarski, to rząd musi ponosić konsekwencje przyjmowania paktów migracyjnych, nie samorządy.

– Zarząd województwa i sejmik województwa nie zamierza skorzystać z Funduszu Azylu Migracji i Integracji (to inny program, który, jak twierdzi WP, ma być podobny w działaniu do programu CI OPT – dop. red.) w województwie lubelskim. Uważamy, że tą rolą , jest rola państwa. Państwo ma brać odpowiedzialność, za to, że podpisuje jakiś pakt migracyjny, nie samorządy. Dlatego my na najbliższej sesji sejmiku wojewódzkiego złożymy stosowną uchwałę, o tym, ze jesteśmy przeciwni nielegalnym migrantom, imigrantom, ludziom, którzy szukają lepszego świata w Europie Zachodniej – grzmiał marszałek.

Marszałek zwracał uwagę na to, że program Centrów Integracji dla Obywateli Państw Trzecich jest programem miękkim, czyli zakładające szkolenia i pomoc wspomnianym obywatelom. Ta pomoc ma polegać na wsparciu tłumacza, prawnika, psychologa.

– Te centra to są dwa pomieszczenia w czterech miastach, jedno dla pracownika, który obsługuje. Drugie pomieszczenie dla prawnika, dla psychologa, dla nauczyciela języka polskiego, asystenta ds. integracji i adaptacji, dla szkolenia kompetencyjnego, dla tłumacza. To jest to wszystko co my oferujemy dla uchodźców, tych, którzy są uchodźcami z Ukrainy, którzy uciekli przed grozą wojny. W tych punktach nie ma prawa dostać pomocy nikt, kto jest nielegalnie w Polsce – zaznacza marszałek.

Po okresie trwałości projektów budynki będą służyły wszystkim potrzebującym mieszkańcom woj. lubelskiego, w szczególności samotnym matkom z dziećmi, osobom starszym, z niepełnosprawnościami, stosownie do potrzeb.

Marszałek pod koniec konferencji odniósł się też do lokalnego działacza Konfederacji z Zamościa, Piotra Zduńczyka, który zabrał głos po słowach posłanki Baluch i był cytowany przez WP.

Po konferencji marszałek zwrócił się bezpośrednio do autora artykułu z WP. Doszło do ostrej wymiany zdań.