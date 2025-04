Tainted Grail: The Fall of Avalon. Edycja kolekcjonerska za 219 dolarów (wideo)

Jest też edycja Deluxe za 79 dolarów. Ta zawiera klucz do gry na wybraną platformę, 104-stronicowy Artbook i steelbook. Kampania trwa do 16 kwietnia, a na Gamefound do zamówienia będzie tylko 2 000 egzemplarzy edycji kolekcjonerskiej.

A co to w ogóle za gra? Tainted Grail: The Fall of Avalon to eRPG z otwartym światem. Uniwersum gry to – jak twierdzą sami twórcy – „mroczna reinterpretacja arturiańskich legend. Gracze ruszą w podróż do serca Avalonu, krainy ukształtowanej przez 600-letnie rządy Kamelotu, aby być świadkami spektakularnego zakończenia tej niezwykłej ery”.

W grze znajdziemy trzy obszary do eksploracji: Horns of the South, Cuanacht oraz Forlorn Swords. Ma być też 250 zróżnicowanych postaci pobocznych, ponad 200 zadań pobocznych. I jeszcze ponad 70 lochów pełnych tajemnic i niebezpieczeństw.

Za Tainted Grail: The Fall of Avalon odpowiada Questline studio. Tytuł zostanie wydany na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

Gra jest już dostępna we Wczesnym Dostępie na Steamie. Pełna premiera została zaplanowana na drugi kwartał tego roku.