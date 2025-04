Świdniczanka gorsza od KSZO

KSZO od początku miało przewagę w posiadaniu piłki, ale brakowało klarownych sytuacji. Goście dwie, najlepsze okazje wypracowali sobie po rzutach wolnych. Paweł Socha ani razu nie musiał jednak interweniować

Im bliżej przerwy, tym więcej do powiedzenia miała „Świdnia”. Szkoda sytuacji z 35 minuty. Kamil Sikora przerzucił piłkę na prawe skrzydło, a tam Oliwier Konojacki wyłożył ją do Dawida Brzozowskiego. Ten ostatni źle skończył jednak najgroźniejszą akcję swojego zespołu, bo niecelnym uderzeniem.

Za chwilę świetny rajd prawą flanką przeprowadził Konojacki. Zabrakło jednak lepszego podania do kolegów. Kiedy wydawało się, że do przerwy będzie 0:0, Jakub Szymala sprokurował rzut karny. Zawodnik gospodarzy był odwrócony plecami do piłki, ale zagrał ręką. Z „wapna” nie pomylił się Dominik Pisarek, co oznaczało, że po przerwie ekipa ze Świdnika będzie musiała gonić.

Drużyna trenera Gieresza przejęła inicjatywę, ale miała problem, żeby na poważnie zagrozić bramce Bartosza Klebaniuka. W 67 minucie ładnie z dystansu huknął Tomasz Tymosiak. Niestety, centymetry obok słupka. Za chwilę mecz mógł zamknąć Pisarek, który w sytuacji jeden na jeden z Sochą strzelił nad poprzeczką. Kilkadziesiąt sekund później byliśmy już pod drugą bramką. Po centrze Szymali nieźle głową uderzył Mikołaj Kosior. Na posterunku był jednak bramkarz KSZO.

W 72 minucie marny strzał Patryka Orlika jakimś cudem przepuścił Socha i miejscowi znaleźli się w jeszcze trudniejszej sytuacji. Mogli jednak szybko złapać kontakt. Po świetnym podaniu Karola Futy w polu karnym szarżował Daniel Eze. Ostatecznie jeden z rywali zagrał ręką, co oznaczało drugą jedenastkę. Niestety, Tymosiak przegrał pojedynek z Klebaniukiem, a Świdniczanka musiała pogodzić się z drugą porażką na wiosnę.

Za tydzień na stadion przy ul. Turystycznej przyjedzie kolejny z czołowych zespołów grupy czwartej Betclic III ligi – Podhale Nowy Targ.

KS Świdniczanka Świdnik – KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 0:2 (0:1)

Bramki: Pisarek (44-z karnego), Orlik (72).

Świdniczanka: Socha – Futa, Szymala, Koźlik, Sypeń, Tymosiak, Bayer, Sikora (72 Nawrocki), Konojacki (72 Eze), Paluch (72 Żabiński), Brzozowski (60 Kosior).