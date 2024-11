Słowiańska moc! Na jednej scenie – Echo Rodu i Żywi Joł w Kultowej Klubokawiarni

Echo Rodu to projekt muzyczny powstały w ostępach dzikich gór. Cechą charakterystyczną ich muzyki są harmonijne wibracje niesione w organicznych brzmieniach śpiewów oraz dawnych instrumentów (słowiańskiej harfy, liry korbowej, bębnów i innych). Łączą słowiański folklor i plemienne rytmy ze współczesnością – elektroniką inspirowaną odgłosami przyrody. Całość zanurzona

w mistycznej aurze prastarych rytuałów i transowych tańców.

Żywi Joł to etno – rap prosto z serca uzupełniony przez miks innych stylów i inspiracji. Wiejski rap? Coś w tym jest Choć niektórzy nazywają go mianem „one world music”. Ich bogaty repertuar to prawdziwa podróż w dźwiękach, szeroki wachlarz akustycznych brzmień i autorska fuzja stylów. Czerpią z muzyki wielu kultur. Show jest różnorodne, pozytywne, serdeczne i podnoszące na duchu. Bilety do nabycia na inter ticket. Początek o godzinie 20:00. Miejsce: Kultowa Klubokawiarnia w Lublinie.