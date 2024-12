Świąteczne spalanie kalorii w Zgrzycie

ORPHANAGE NAMED EARTH to rzadki, bo sześcioosobowy skład, którego muzycy przewinęli się m.in. przez takie zespoły polskiej sceny hardcore/punk jak: Sanctus Iuda czy Post Regiment. Tym razem biorą się za post metal i robią to wyśmienicie.

WRATH OPIATE to przedstawiciele prężnie rozwijającej się młodej sceny lubelskiego black metalu. Ich muzyka to połączenie tradycji z wpływami nowoczesnego post/doom metalu. OUT OF FRAME to całkowicie nowy zespół z Lublina, który swobodnie porusza się w szeroko rozumianych klimatach zimnej fali, new wave i post punku. Bilety do nabycia tylko na bramce przed koncertem. Początek o godzinie 19:00.