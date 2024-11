Dzień Kariery w Lublinie – szansa na nowe kontakty i rozwój zawodowy

Wydarzenie daje możliwości wymiany informacji na temat rynku pracy, a także jest okazją do nawiązania nowych kontaktów.

Jak przekonują organizatorzy, czyli Lubelska Akademia WSEI i Miejski Urząd Pracy w Lublinie: - To szansa, by zapoznać się z ofertami pracy, staży, praktyk czy wolontariatu, znaleźć propozycję dla siebie lub inspirację do rozwoju zawodowego. Dla lokalnych przedsiębiorców i instytucji to z kolei okazja do zaprezentowania swojej działalności, planów rekrutacji i oczekiwań wobec potencjalnych pracowników czy współpracowników.

Swój udział w Dniu Kariery potwierdziło już Wojskowe Centrum Rekrutacji, Straż Miejska, Urząd Miasta Lublin, Izba Administracji Skarbowej a także fundacje, urzędy pracy i firmy, m.in. Bogdanka i Stokrotka.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne zarówno dla wystawców, jak i odwiedzających. Dzień Karier 2024 odbędzie się 26 listopada w Lubelskiej Akademii WSEI (aula A) przy ul. Projektowej 4 w godzinach od 10:00 do 14:00.