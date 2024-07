Wakacje nie muszą być nudne. Można je spędzić na rolkach

Akcja „Lato w Mieście” skierowana jest do najmłodszych mieszkańców Lublina. W tegorocznej edycji miasto przygotowało bogatą ofertę sportową, warsztatową oraz edukacyjną. W programie znalazły się także zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Akcja ma na celu wsparcie opiekunów i rodziców dzieci mieszkających w Lublinie, aby najmłodsi w wakacje się nie nudzili i aktywnie spędzali czas.

Tym razem najmłodsi mieszkańcy Lublina mogli wziąć udział w zajęciach z rolkarstwa zorganizowanych przez AS Lublin. W rogramie znalazła się nauka jazdy na rolkach - uwględniając także naukę bezpiecznego upadania, hamowania oraz skręcania i jazdy do tyłu. Jak już opanują te umiejętności, wprowadzone będą elementy jazdy figurowej tj. techniki przekładanek do przodu i do tyłu. W trakcie zajęć zaplanowane są różnego rodzaju gry i zabawy.

Rolki to nie jedyna atrakcja przygotowana w ramach oferty "Lato w mieście". Najmłodsi mogą korzystać z różnych atywności fizycznych, artystycznych oraz warsztatów. Pełna lista placówek biorących udział w programie, harmonogram oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin.