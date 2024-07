SBB w Radiu Lublin

SBB to zespół, który krytycy muzyczni okrzyknęli najlepszą polską rockową formacją 50-lecia. Zdobyli uznanie nie tylko w kraju, lecz także za granicą, występując na prestiżowych festiwalach muzycznych (Roskilde). Ich żywiołem są właśnie koncerty, które słyną z niezwykłej ekspresji scenicznej i dramaturgii. Pomimo upływu lat, SBB wciąż jest aktywny koncertowo. Muzyka SBB jest znana z bogactwa brzmień i unikalnego połączenia różnorodnych gatunków muzycznych. Słychać w niej elementy rocka progresywnego, jazzu, bluesa, które splatają się, tworząc pełne emocji i barw kompozycje.

SBB to nie tylko zespół muzyczny, ale prawdziwa instytucja w polskiej historii rocka. Począwszy od debiutu, każda następna płyta SBB to stopniowe odchodzenie od żywiołowego free-rocka na rzecz przemyślanych i rozbudowanych kompozycji, długich, progresywnych suit z niezwykłym brzmieniem syntezatorów Moog. Od 1977 r. zespół pracuje z niemiecką agencją Aries. Dzięki czemu zaczynają regularnie występować na zachodzie Europy w: Niemczech, Danii, Finlandii, Holandii, Szwajcarii. W 1978 r. występują na festiwalu Roskilde '78, stając się jedną z głównych atrakcji imprezy. W 1980 r. nagrywają album „Memento z banalnym tryptykiem”, uznawany przez słuchaczy i dziennikarzy za najlepszy progresywny album, jaki kiedykolwiek powstał w Polsce. Ich wpływ na scenę muzyczną pozostaje niezaprzeczalny. W ciągu kilkudziesięciu lat działalności zespołu artyści SBB zburzyli wszelkie muzyczne konwencje rynkowe, sprzedali kilka milionów płyt oraz stworzyli całkiem nowy nurt w muzyce polskiej. Początek o godzinie 19:00.

Bilety do nabycia online:

99 zł za bilet do 17 sierpnia

119 zł od 18 do 24 sierpnia

129 zł - w dniu wydarzenia (bramka)