Podczas czwartkowej konferencji prasowej wojewoda Krzysztof Komorski, wicewojewoda Wojciech Wołoch wraz z przedstawicielami komend wojewódzkich policji i państwowej straży pożarnej w Lublinie wyjaśnili zachodzące zmiany dla służb mundurowych.

Nowe przepisy, inspirowane modelem funkcjonującym w Siłach Zbrojnych RP, mają na celu wzmocnienie i dalszy rozwój służb podlegających MSWiA. Zmiany obejmą policję, straż graniczną, państwową straż pożarną oraz służbę ochrony państwa i wejdą w życie 1 lipca tego roku.

– Bezpieczeństwo państwa opiera się na dobrze poinformowanym i przygotowanym społeczeństwie, solidnej infrastrukturze oraz nowoczesnych siłach zbrojnych. Kluczową rolę odgrywają również profesjonalne służby mundurowe – policja, straż graniczna, państwowa straż pożarna i służba ochrony państwa – które dbają o codzienne bezpieczeństwo obywateli oraz realizację zadań związanych z obroną cywilną. Dzisiaj informujemy o kolejnym narzędziu, które ma zwiększyć komfort pracy i podwyższyć poziom profesjonalizacji pełnienia służby - powiedział wojewoda Krzysztof Komorski.

Nowy dodatek mieszkaniowy w wysokości od 900 do 1800 zł miesięcznie będzie zależał od lokalizacji jednostek, w której pełnią służbę. Funkcjonariuszy służb mundurowych będą mogli skorzystać z takich form wsparcia jak: świadczenie mieszkaniowe, które można będzie przeznaczyć na wynajem mieszkania lub spłatę kredytu hipotecznego, przydział lokalu mieszkalnego, przydział kwatery tymczasowej i miejsca w internacie lub kwaterze służbowej.

Zaznaczono również, że świadczenie mieszkaniowe nie będzie podlegać opodatkowaniu, a prawo do jego pobierania przysługuje wszystkim, w tym także w przypadku, gdy oboje małżonków pełnią służbę.

– Żeby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa naszych obywateli, potrzebne są środki na sprzęt, wyposażenie i szkolenia. Ale też – przede wszystkim – motywacja dla funkcjonariuszy i zachęta do służby. Bez tego formacje mundurowe będą borykały się z niedoborem kadry, z odpływem funkcjonariuszy, w których szkolenie zainwestowano pieniądze, którzy mogą odchodzić do innych zawodów. Kluczem jest ich zatrzymanie – powiedział wicewojewoda Wojciech Wołoch.

W trakcie spotkania omawiano również szereg kwestii związanych z funkcjonowaniem straży pożarnej, w tym poruszone zostały ważne tematy dotyczące organizacji służby oraz warunków pracy strażaków. W odpowiedzi na te zagadnienia, starszy brygadier Michał Badach omówił kilka kluczowych kwestii, które wyjaśnił podczas rozmowy:

–Jeśli chodzi o kwestie mieszkaniowe w straży pożarnej, to od początku jej istnienia, czyli od 1992 roku, strażakom zapewniano tymczasowe kwatery lub wypłacano ekwiwalent za wynajem lokali. Początkowo stawki te były bardzo niskie, liczone w kilku złotych za dzień – powiedział zastępca lubelskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Lublinie — Dlatego nowe regulacje, które wprowadzą wyższe świadczenia, z pewnością poprawią sytuację, zwłaszcza dla młodych strażaków, którzy na początku swojej kariery nie dysponują własnym mieszkaniem. Z tego, co wiemy, wysokość tych świadczeń będzie jednolita dla funkcjonariuszy wszystkich służb w tym samym regionie. – dodał Michał Badach.

Nowe rozwiązania w zakresie zwrotów kosztów dojazdów

Dla służb mundurowych koszty dojazdów to istotne obciążenie domowego budżetu. Wielu funkcjonariuszy pokonuje duże odległości do miejsca służby, co generuje znaczne wydatki.

– Dotychczasowe przepisy wykluczały z dofinansowania dojazdów funkcjonariuszy mieszkających nieco dalej niż 30 km od miejsca służby, co w praktyce oznaczało brak wsparcia dla osób zamieszkałych w odległości 31–35 km. Dodatkowo wymóg przedstawiania biletów stanowił problem, ponieważ w wielu miejscowościach brakowało publicznych środków transportu, co uniemożliwiało ich fizyczne rozliczenie. Obecnie trwają prace nad rozwiązaniami, które od lipca 2025 roku mają ułatwić funkcjonariuszom, może nie w sensie fizycznym, ale pomoc finansowa funkcjonariuszom w zgodnym finansowaniu tego, co nie jest bezpośrednio związane z utrzymaniem domowego budżetu - podkreśla wicewojewoda Wojciech Wołoch.

Nowe przepisy wprowadzają jednolite zasady we wszystkich służbach mundurowych i wprowadzają stałe kwoty, które zależą od odległości do miejsca pełnienia służby. Funkcjonariusze, którzy mają do pokonania dystans do 30 km, otrzymają 140 zł miesięcznie. Jeżeli odległość wynosi od 30 do 50 km, kwota ta wzrośnie do 180 zł. Dla funkcjonariuszy, których miejsce służby znajduje się ponad 50 km od miejsca zamieszkania, miesięczny ryczałt wyniesie 220 zł.

Wraz z wejściem w życie nowych regulacji, które obejmą zarówno formacje MSWiA, jak i służby specjalne, wygaszą się dotychczasowe przepisy dotyczące mieszkaniowe i zwrotów za dojazdy.