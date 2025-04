Farben Lehre, The Bill i Zenek Kupatasa zagrają w Zgrzycie

THE BILL powstał w 1986r w Pionkach z inicjatywy Kefira i Skóry. Początkowo grupa zmagała się z częstymi zmianami składu i występowała głównie na lokalnych scenach. Przełom w karierze zespołu nastąpił w 1992 roku, kiedy to The Bill na festiwalu w Jarocinie zdobył nagrodę publiczności. Fakt ten, rozpoczyna kolejny etap działalności. Pojawia się pierwsza płyta "The Biut". Jej sprzedaż zaskakuje wszystkich. The Bill jest uznawany za jedną z ikon polskiej sceny punkowej, a ich energetyczne koncerty przyciągają rzesze fanów.