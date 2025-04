MAXTO ITS Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi. Zmarzlik znów faworytem

Zawody odbędą się w Łodzi po raz drugi. Przed rokiem, już piąty raz w karierze najlepszy okazał się Bartosz Zmarzlik. Pięciokrotny Indywidualny Mistrz Świata stanął wówczas na podium obok Jasona Doyla i Fredrika Lindgrena.

Lider „Koziołków” nie tylko może powiększyć swoją kolekcje złotych wieńców do sześciu, ale także uciec rywalom w rankingu zdobytych punktów we wszystkich edycjach tych rozgrywek. Zawodnik ma już ich na koncie 142, będąc jednocześnie jedynym, który posiada w tym zestawieniu trzycyfrowy dorobek.

Szyki kapitanowi Orlen Oil Motoru będą chcieli pokrzyżować inni wybitni żużlowcy. Pod taśmą zamelduje się Emil Sajfutdinow, czyli zwycięzca pierwszej edycji w 2014 roku z Tarnowa, a także jeden z czterech żużlowców obecnych w Łodzi, którzy brali udział w premierowym turnieju jedenaście lat temu. Na Moto Arenie nie może zabraknąć również Roberta Lamberta – srebrnego medalisty ubiegłorocznego cyklu Grand Prix czy Jarosława Hampela – wielokrotnego reprezentanta Polski.

Oprócz wszystkich uczestników, których wyłoniła lista klasyfikacyjna PGE Ekstraligi z poprzedniego sezonu, w zawodach pojawi się jedna dzika karta, z którą pojedzie Robert Chmiel – żużlowiec Orła Łódź, który na zaplecze PGE Ekstraligi przeniósł się dopiero w tym roku. – Dziękuję za zaufanie i nominację do startu w zawodach. Jestem niezmiernie wdzięczny organizatorom i klubowi, gdyż możliwość jazdy z najlepszymi zawodnikami na świecie, już na otwarcie sezonu 2025, to dla mnie wyróżnienie. Mając 26 lat staję przed życiową szansą: mam nowy klub i rozpoczynam sezon ze sporymi nadziejami – mówił Chmiel.

Warto także wspomnieć, że tegoroczna edycja MAXTO ITS Indywidualnych Mistrzostw Ekstraligi jest już piątą, która nazwana jest imieniem Zenona Plecha – legendy polskiego żużla. – Od samego początku, kiedy doszło do pierwszych propozycji upamiętnienia taty, chcieliśmy, aby zawody miały odpowiednią rangę i obsadę. W latach, w których startował Tata, rywalizował z najlepszymi na Świecie w ówczesnej najlepszej lidze globu, jaką była liga brytyjska. Obecnie możemy być dumni z tego, że to PGE Ekstraliga jest tą ligą, która daje możliwość rywalizacji najlepszym na Świecie, a zawody, w których wystartują jej najlepsi zawodnicy, są dla nas wyjątkowym wyróżnieniem – powiedział w rozmowie z ekstraliga.pl syn Zenona Krystian.

Piątkowe zawody na Moto Arenie w Łodzi rozpoczną się o godzinie 19. Transmisję przeprowadzi Canal+ Sport5.

Lista startowa MAXTO ITS IMME im. Zenona Plecha 2025

1.Anders Thomsen * 2. Martin Vaculik * 3. Robert Lambert * 4. Leon Madsen * 5. Daniel Bewley * 6. Oskar Paluch * 7. Max Fricke * 8. Dominik Kubera * 9. Robert Chmiel * 10. Patryk Dudek * 11. Wiktor Przyjemski * 12. Michael Jepsen Jensen * 13. Emil Sajfutdinow * 14. Bartosz Zmarzlik * 15. Jarosław Hampel * 16. Artem Laguta.