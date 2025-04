Duch Seattle w Lublinie ! Grunge’owy hołd w Zgrzycie

Na scenie pojawią się prawdziwi strażnicy grunge’owej wiary. Wieczór uświetni Man in the BOX – pierwsza w Polsce formacja z programem Tribute to Grunge – która zasłynęła porywającymi wykonaniami klasyków gatunku. W ich secie usłyszymy największe przeboje: Nirvany, Pearl Jam, Soundgarden i Alice in Chains, zagrane z energią jaką znamy z 90. Na wokalu charyzmatyczny Juan Carlos Cano – obdarzony wyjątkowym głosem. Jego wokal jest, jakby żywcem wyjęty z seattle’owskiej ery.

Lokalny akcent zapewni lubelski zespół FREAK – rockowy kolektyw założony w 2017 roku, znany z żywiołowych koncertów. Ich młodzieńczy, nieokiełznany zapał pokaże, że dziedzictwo grunge’u inspiruje także nowe pokolenie. To będzie wieczór, w którym nostalgia spotka się z surową energią – prawdziwe święto grunge’u, którego nie powinni przegapić ani weterani tamtej epoki, ani młodzi głodni autentycznego brzmienia rocka.

Początek o godzinie 20:00. Bilety do nabycia online.