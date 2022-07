Jeż Jerzy z komiksu poszedł do filmu i będzie w Kinie Perła w Lublinie

"Suszę" Roberta Connolly'ego widzowie zobaczą w piątek. To historia agenta Falka, który wraca do ogarniętego suszą rodzinnego miasta, aby wziąć udział w pogrzebie przyjaciela z dzieciństwa. Niewyjaśniona śmierć krewnych zmarłego sprawia, że postanawia rozpocząć śledztwo.



W sobotę pokaz wspomnianego "Jeża Jerzego" na podstawie komiksu Tomasza Leśniaka i Rafała Skarżyckiego. Głosów postaciom użyczyli m.in. Borys Szyc, Maria Peszek, Maciej Maleńczuk i Wojtek Sokół. Propozycja dla dorosłych widzów.



Ostatni dzień weekendu to szansa na zobaczenie komedii "Hiszpański temperament" o mężczyźnie, który po raz pierwszy opuszcza Andaluzję, podążając za kobietą, w której się zakochał.



Dodatkowo w następnym tygodniu w Kinie Perła będzie można jeszcze obejrzeć "Dalidę" (20 lipca) i "Oto my" (21 lipca).



Projekcje rozpoczynają się o godz. 21. Seanse są bezpłatne.