Pożywna i rozgrzewająca – zupa na każdą porę roku

Uważamy że kuchnia typu zerowaste i jednogarnkowa to współczesna moda, która powstała niedawno. Jednak jeśli spojrzymy na kuchnię naszych babć i prababć, to one robiły to samo – i to zanim stało się modne.

– Ludzie na wsiach głównie pracowali w polu, więc ta kuchnia musiała być szybka, rozgrzewająca i pożywna. No i potrawy musiały być przygotowane ze składników, które były łatwo dostępne, czyli tych które uprawiali i hodowali – mówi Alicja Grzegorczyk, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Piotrkowie Drugim.

Właśnie taką potrawą – sycącą, rozgrzewającą i prostą w wykonaniu jest zupa zacierkowa.

Składniki:

Włoszczyzna,

woda,

przyprawy (liść laurowy, ziele angielskie, sól, pieprz)

ziemniaki,

cebula,

czosnek,

masło lub olej,

jajko

mąka.

Przygotowanie: w misce zagniatamy mąkę z jajkiem, odrobiną ciepłej wody oraz solą. Ciasto powinno być bardziej gęste niż na pierogi. Na razie odstawiamy na bok, by sobie odpoczęło.

Gotujemy bulion warzywny. Do garnka wrzucamy włoszczyznę i przyprawy, po czym zalewamy wodą i gotujemy do miękkości. Dodajemy ziemniaki oraz przysmażoną cebulę z czosnkiem. Wrzucamy także porwane na małe kawałki kluseczki i gotujemy. Aby zupa była bardziej pożywna można dodać podsmażonej wędzonki lub kiełbasy.

O tradycyjnej kuchni naszych babć już w najnowszym odcinku „Dziennika ze smakiem”. Cały program dostępny będzie na naszej stronie internetowej oraz w serwisie YouTube. Poprzednie odcinki dziennika ze smakiem dostępne na naszym kanale YouTube. Premierowe odcinki co sobotę o godzinie 11.