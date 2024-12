Witaj Święty Mikołaju, czyli świąteczne spotkanie w galerii Olimp

Każdy kto wybrał się na zakupy do galerii Olimp mógł spotkać najprawdziwszego świętego Mikołaja. Przyjechał on do Lublina z okazji organizowanego przez Urząd Miasta i program "Rodzina Trzy Plus" festiwalu "Magia wspólnych spotkań".

Najmłodsi mogli przekazać Mikołajowi list z prośbami o prezenty, zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie oraz wziąć udział w grach i zabawach w których do wygrania były cenne nagrody.

Wydarzenie umilił koncert podopiecznych Studia Wokalnego Bluelife-Art prowadzonego przez Krystynę Cugowską. Dodatkową atrakcją był Społeczny Kiermasz Mikołajkowy, na którym można było zakupić m.in. ozdoby choinkowe, stroiki, wyjątkowe bombki, czy kartki świąteczne wykonane przez podopiecznych lubelskich organizacji pozarządowych, środowiskowych domów samopomocy czy warsztatów terapii zajęciowej.

Ostatniego dnia festiwalu odbędzie się rodzinne oglądanie filmu „Renifer Niko i zaginione sanie Mikołaja”. Początek o 15.30 w kinie Bajka. Dla wszystkich uczestniczek i uczestników przewidziano także mikołajkowy podarunek.