Czas na Czechów | Wtorek na Dzielni

Dziś w naszym programie opowiemy o przebudowie fragmentu ul. Młodej Polski o wartości 1 mln 769 tys. zł. Słów kilka poświęcimy nowej części tej dzielnicy, czyli o remoncie ul. ppor. J. Bołbotta, mjr M. Gołębiewskiego, ul. Raginisa. Dotychczasowe „szutrówki” otrzymały nitkę asfaltu, a miasto wydało na ten cel 527 tys. 972 zł brutto. Trwa także projektowanie przebudowy odcinka ulicy Arnsztanowej. Koszt sporządzenia dokumentacji projektowej to blisko 185 tys. zł brutto. Natomiast za 25 tys. zł położono nową warstwę bitumiczną na miejscach parkingowych przy ul. Poturzyńskiej, wraz z wyrównanie nawierzchni w miejscu gromadzenia się kałuż. Na Kompozytorów Polskich, na wysokości ul. Legendy, poprawiono bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych. Kosztowało to 23,9 tys. zł brutto.

Ważnym punktem w harmonogramie inwestycyjnym Czechowa jest realizacja zadań przy udziale Rad Dzielnic. Już zakończono budowę oświetlenia w ulicy Paderewskiego,w kierunku skrzyżowania ze Szwajcarską. Koszt to 94,8 tys. zł brutto. Powstało też 6 miejsc postojowych w ulicy Rogera, za co miasto zapłaciło 30,7 tys. zł brutto. Jaśniej jest też przy Zelwerowicza, bo powstało doświetlenie ciągów pieszych i ścieżki rowerowej, od skrzyżowania z ul. Gorczańską do skrzyżowania z ul. Choiny. Koszt tego przedsięwzięcia to 71,5 tys. zł brutto. Zakończono również budowę chodników stanowiących dojście do ciągu pieszego do miejsc postojowych w ul. Kiepury za 11,6 tys. zł brutto.

Trwa również postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac projektowych przebudowy pętli dla autobusów przy ul. Koncertowej oraz budowy punktów ładowania autobusów elektrycznych i zatok autobusowych przy ul. Kupieckiej.