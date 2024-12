Jaka pogoda czeka nas w weekend?

Piątek 13.12

Rano zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. W dzień słonecznie i bez opadów. Temperatura maksymalna od -1°C do 1°C. Wiatr słaby zmienny, w godzinach popołudniowych z sektora południowego. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna lokalnie może spaść do -6°C -10°C.

Sobota 14.12

W ciągu całego dnia zachmurzenie duże lub umiarkowane, małe prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 0°C do 1°C. Wiatr południowy słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Po południu nastąpi zmiana kierunku na południowo–zachodni i zachodni. W nocy temperatura minimalna wyniesie od -1°C do 0°C.

Niedziela 15.12

W ciągu dnia zachmurzenie duże z przelotnymi opadami śniegu, deszczu ze śniegiem lub deszczu. Temperatura minimalna nad ranem od -2°C do -1°C, temperatura maksymalna od 2°C do 4°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny (do 60 km/h) z sektora zachodniego. Intensywność wiatru będzie wzmagała się wraz z przejściem frontu atmosferycznego w godzinach wieczornych i nocnych.