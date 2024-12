Pomoc liczona w tonach produktów. Za nami wielka zbiórka darów w ramach PDPZ

Do godziny 15 trwała wielka uliczna zbiórka darów w ramach tegorocznej akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Wolontariuszy z logiem akcji było można spotkać w ponad 50 lokalizacjach w Lublinie oraz w całym województwie.

Podczas akcji zbierane są wyłącznie dary rzeczowe, czyli ubrania, zabawki, słodycze. Organizatorzy zbiórki nie przyjmują pieniędzy. Przed Bożym Narodzeniem dary trafią do najbardziej potrzebujących rodzin i podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Jednym z punktów akcji był sztab zlokalizowany w markecie Auchan przy Chodźki.

- Przyjechałam już na przedświateczne zakupy do domu. Wiedziałam że wielka zbiórka w ramach PDPZ się zbliża, ale wypadło mi to z głowy. Widząc plakaty od razu zrobiłam miejsce w koszyku na dodatkowe produkty. Musimy dzielić się tym co mamy - mówi pani Iwona robiąca zakupy w sklepie.