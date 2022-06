Najbardziej szkodliwe diety - jakich jadłospisów lepiej unikać?

Poprawa stanu zdrowia i wyników badań, a także polepszenie kondycji skóry, włosów i paznokci to jedne z celów motywacyjnych, które przyświecają osobom rozpoczynającym różnorakie diety. Najczęstszym powodem stosowania specyficznych jadłospisów jest jednak chęć utraty zbędnych kilogramów - czasem nawet bez względu na negatywne konsekwencje. Wówczas niektóre najbardziej zdesperowane osoby sięgają po nie do końca zdrowe rozwiązania, czyli diety niskokaloryczne, diety alternatywne i eliminacyjne. Niestety, ich stosowanie nie sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu organizmu i może doprowadzić do naprawdę przykrych konsekwencji - nie tylko w postaci efektu jo-jo, czyli powrotu do wagi sprzed odchudzania, ale również w postaci pogorszenia kondycji skóry, włosów i paznokci, a także ogólnego stanu organizmu. Jak rozpoznać niezdrowe diety, których nie warto rozpoczynać? Jakie skutki niosą ze sobą diety niskokaloryczne i eliminacyjne? Odpowiedzi znajdziecie poniżej!

Diety niskokaloryczne, które wyczerpują organizm

Najpopularniejsze, a jedocześnie najbardziej szkodliwe diety to te, które zakładają drastyczne obniżenie podaży kalorii względem dziennego zapotrzebowania - odpowiedniego dla wieku, wzrostu, płci, aktywności oraz masy ciała. Niektóre z tych jadłospisów mają naprawdę niebezpieczne założenia, obejmujące przyjmowanie 800, 1000 czy 1200 kalorii dziennie, z jednoczesnym wykonywaniem intensywnych treningów, mających dodatkowo przyspieszyć utratę zbędnych kilogramów. Są to między innymi: dieta kopenhaska, dieta baletnicy czy różnego rodzaju głodówki i tak zwane „detoksy”. Niestety, szkodliwe diety niskokaloryczne mają wiele skutków ubocznych, wśród których można wyróżnić: pogorszenie stanu włosów, skóry i paznokci, niemożność skupienia się, kłopoty z pamięcią i koncentracją, a także rozdrażnienie, obniżenie nastroju, a czasem – bezsenność (objawy i przyczyny bezsenności: https://www.aptekaolmed.pl/blog/artykul/bezsennosc-zaburzenia-snu-objawy-przyczyny-i-leczenie-bezsennosci,151.html ). Ponadto niezdrowe diety niskokaloryczne mogą powodować odwodnienie organizmu, ogólne osłabienie, obniżenie odporności oraz… efekt jo-jo, czyli szybki powrót do poprzedniej wagi po zakończeniu odchudzania.

Diety eliminacyjne - nie warto ich stosować bez konkretnych wskazań

Innym popularnym rozwiązaniem, które w teorii ma pomóc zredukować zbędne kilogramy, jest dieta eliminacyjna. Tak naprawdę powinno się ją stosować głównie w momencie, w którym u danej osoby zostanie zdiagnozowana nietolerancja pokarmowa lub uczulenie na konkretny składnik żywności - mowa tu przykładowo o glutenie, białku zwierzęcym, laktozie i innych pokarmach. Niestety, diety eliminacyjne przybrały w pewnym momencie niezdrową formę, stając się monodietami, polegającymi na budowaniu swojego jadłospisu na jednym czy dwóch konkretnych składnikach lub potrawach. Są to między innymi dieta Dukana, dieta kapuściana, dieta ketogeniczna, diety warzywne i sokowe czy dieta plaż południa (South Beach). Każda z nich skupia się na spożywaniu dużych ilości białka, tłuszczu, warzyw i owoców lub innych typów żywności. Niestety, tego typu jadłospisy nie są w stanie uzupełnić wszystkich składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, a dostarczają w nadmiarze innych, co przyczynia się do wywołania skutków ubocznych. Przykładowo, zbyt duża ilość białka wpływa negatywnie na funkcjonowanie nerek i całego układu moczowego, nadmiar tłuszczu - na układ sercowo-naczyniowy, a nadmiar węglowodanów - na gospodarkę cukrową organizmu.

Diety alternatywne bez naukowych dowodów

Nieskuteczne, a nawet szkodliwe diety to również tak zwane diety alternatywne, określane również czasem jako „magiczne”. Chodzi tu przede wszystkim o takie jadłospisy jak te dopasowane do gry krwi czy koloru oczu - czyli czynniki osobnicze determinowane przez geny. Obecnie jednak nie ma żadnego naukowego potwierdzenia na skuteczność tego typu diet - w teorii mają one służyć zachowaniu zdrowia, jednak niektóre z nich również eliminują niektóre pokarmy i składniki odżywcze - dlatego właśnie diety alternatywne, jak i diety eliminacyjne czy niskokaloryczne mogą powodować niedobory, wymuszające w następstwie stosowanie leków i suplementów diety oraz opisane powyżej, przykre skutki uboczne.