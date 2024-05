Motoparada Klasyków w Zamościu przyciągnęła tłumy miłośników czterech kółek z całego regionu

Najładniejszym samochodem zlotu uznano Syrenę 105 Bosto Krzysztofa Leśniaka z Wiszniowa, który w nagrodę od Ośrodka Szkolenia Kierowców Cabrio otrzymał kurs na prawo jazdy!

Drugie miejsce w konkursie piękności zdobył Emil Janeczek z Chełma, właściciel Warszawy 224 a trzecie – Jacek Mazurek, który przyjechał z Lubartowa pojazdem ratownictwa kolejowego Star UK-44 (UNISTAR-K).

Wśród motocykli królem okrzyknięto Sokoła 1000 CWS M-111 z 1933 roku, którego właściciel – Jarosław Czochra ze Zwierzyńca, odebrał również dyplom uznania za przyjazd najstarszym motocyklem na zlocie. Ten sprawny technicznie motocykl ma 91 lat! Drugie miejsce w konkursie na najładniejszy motocykl zlotu przyznano Henrykowi Łazorkoz Podolszynki Ordynackiej za MZ Trophy 250 z 1973 roku, a trzecie Piotrowi Siewierskiemu z Andrzejówki (WSK z 1965).

Nagrodę publiczności otrzymali Jarosław Pastuszak z Krasnegostawu (Audi Coupe z 1985 roku) i Justyna Brzezina, która przyjechała z Kocudzy Trzeciej Junakiem M07 z 1958 roku. Nagrodzono także biało-czerwony pojazd Pauliny Wszoły z Krasnobrodu (Hippie Van, 1994), biało czerwoną-załogę Adama Matwiejczuka z Zamościa (Volkswagen T3, 1984) i najciekawsze przebrania patriotyczne.

Najstarszym samochodem zlotu był itroen AC4 Torpedo, który wyprodukowano w 1929 roku.

-Widząc jak wielką radość i entuzjazm przyniosła nasza 1-Majowa Motoparada Klasyków, nie sposób nie poczuć dumy. Widok biało-czerwonych flag, które dumnie powiewały z samochodów podczas naszej patriotycznej parady, był niesamowity. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom, sponsorom oraz mieszkańcom Zamościa za ich nieocenione wsparcie i zaangażowanie, które uczyniły to wydarzenie tak wyjątkowym. Już teraz zapraszam wszystkich na następną edycję, która odbędzie się 18 sierpnia. Będzie to kolejna okazja do podziwiania pięknych klasyków motoryzacji i wspólnego celebrowania naszej historii. Do zobaczenia na kolejnym zlocie! – zapraszaTomasz Pakuła, dyrektor Roztoczańskiego Muzeum PRL w Zamościu.

Wydarzenie nie tylko celebrowało motoryzacyjne dziedzictwo, ale również upamiętniło 444 lata istnienia Zamościa. Zamojscy restauratorzy– Bistro Powiedz Cześć, Restauracja Renesans i PiekarniaGrela – zadbali o to, by goście mogli delektować się lokalnymi produktami wystawionymi na specjalnie przygotowanym szwedzkim stole, a liczne atrakcje dla całych rodzin, włączając w to spotkanie z alpakami, dopełniły wyjątkowej atmosfery. Imprezę z przyczepy kultowego Fiata 126p rozkręcił DjAstero.

Imprezę zakończyła patriotyczna motoparada, podczas której uczestnicy przejechali przez zamojskie ulice, kontynuując wydarzenie w Szczebrzeszynie, gdzie pojazdy można było podziwiać w centrum Szczebrzeszyna.

Wydarzenie zainaugurowało piąty sezon turystyczny Roztoczańskiego Muzeum PRL w Zamościu. W muzeum można zwiedzić 8 gabinetów i 14 wystaw tematycznych, a zwiedzanie odbywa się z audioprzewodnikiem, do którego głosu użyczył legendarny lektor Tomasz Knapik.

Sponsorem tytularnym wydarzenia była firmaSpeed Car – ogólnopolska sieć stacji diagnostycznych i kontroli pojazdów, która zapewniła wsparcie techniczne i nagrody dla uczestników. Głównymi Sponsorami byli Warsztat Samochodowy Momot z Zawady, sklep nikiniki.pl oraz Ośrodek Szkolenia Kierowców Cabrio w Zamościu.