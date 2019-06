"To, że na prawie wszystko mnie stać, nie oznacza, że szastam pieniędzmi". Jacek Bury o zarobkach w swojej firmie i robieniu biznesu w Lublinie

• Fajnie być milionerem?

– Fajnie jest być człowiekiem, który pracuje i odnosi jakieś rezultaty.

• Rezultaty już pan ma. Jest pan m.in. najbogatszym radnym wojewódzkim.

– Dla mnie to nie jest satysfakcja. Większą radość sprawia mi to, kiedy w jakimś dniu udaje mi się osiągnąć nawet mały sukces.

Jednak ucieka pan od pytania.

• Jak to jest być bogatym?

– Pieniądze szczęścia nie dają, ale ułatwiają życie.

• W jaki sposób?

– W porównaniu z tymi, którzy bardziej borykają się z codziennością, nie zastanawiam się nad tym, czy kupić takie pieczywo, czy inne. Kupuję to, na co mam ochotę. To, że na prawie wszystko mnie stać, nie oznacza jednak, że szastam pieniędzmi. Nie jestem taka osobą. Do zakupów podchodzę racjonalnie i jeśli widzę dwa produkty o zbliżonych walorach, ale jeden z nich jest dużo droższy, to nie wybieram go tylko ze względów na markę czy prestiż. W żadnym wypadku.

• Jakieś zbytki?

– Boże, a pan ciągle o pieniądzach! Dla mnie luksusem jest to, że mogę wyjechać w wysokie góry, że mogę się wyrwać z pracy na 3 tygodnie.

• A co daje panu szczęście?

– Bycie z moją rodziną. Znajdowanie czasu dla najbliższych, dla najmłodszego syna. To jest wielka frajda.

• Powiedział pan, że do polityki nie idzie pan dla pieniędzy. To w jakim celu pan poszedł?

– Jestem niepoprawnym optymistą i uważam, że dobrze jest coś więcej robić w życiu, co nie jest związane bezpośrednio ze mną. Chciałbym robić coś dobrego dla innych ludzi. Taką mam też filozofię w prowadzeniu firmy, że staram się dbać o moich pracowników, by byli usatysfakcjonowani pracą u mnie. Dlatego widzę, że w Polsce jest potrzeba, by zadbać o społeczeństwo. Uważam, że w polityce powinno być więcej osób niezależnych finansowo, aby mogli mówić to, co faktycznie myślą, a nie to, co chcą partyjne centrale. I aby takie osoby mogły swoje doświadczeni zawodowe wykorzystać w celu poprawy sytuacji gospodarczej w kraju.

• Sejmik jest właściwym miejscem dla tego?

– Kiedyś, kilka lat temu, gdy namawiano mnie do pójścia do polityki, mówiłem, że zrobię to wtedy, gdy będą wybory na dyktatora kraju (śmiech). A na poważnie, to także na poziomie sejmiku można podejmować decyzje, które wpływają na życie ludzi.

• Na razie grzeje pan ławy w opozycji.

– Tak, ale można zrobić coś dobrego nawet będąc w opozycji. Ja sprawdzam, jak są wydawane publiczne pieniądze. I jak są marnotrawione. Są na przykład pieniądze na marketing gospodarczy Lubelszczyzny, czyli żeby ściągać tutaj inwestorów, promować biznes. Tymczasem ja nie widzę zasadności w wydawaniu środków z tej puli na koncerty kolęd Pospieszalskich. Wydawajmy te pieniądze zgodnie z ich przeznaczeniem.

• Zgaduję, że bycie w opozycji to nie pana ambicja. Jest pan szefem firmy, liderem i pewnie taką funkcję chciałby pełnić także w polityce.

– Czekam, aż będą wybory na dyktatora (śmiech). A teraz znowu na poważnie – do polityki idzie się po to, aby móc realnie zmieniać rzeczywistość, a nie przyglądać się temu co robią inni.

• To może spróbuje pan jesienią?

– Rozumiem, że sugeruje Pan Sejm lub Senat?

• Tam można przynajmniej zmienić prawo ogólnopolskie.

– W sejmiku rzeczywiście mamy mniejsze możliwości wpływania na to, co się dzieje w kraju. Ale robię to, chociażby poprzez sygnalizowanie kłopotów np. o sytuacji w transporcie. To potężna dziedzina gospodarki. 25 proc. zleceń transportowych w Europie jest podejmowanych przez polskie przedsiębiorstwa. Przewozimy 30 proc. wszystkiej masy. A nasz rząd zaniedbuje ich interes. Dba o reelekcję, a nie interesy kraju.

• A jak panu się robi biznesy w Lublinie. To dobre miejsce?

– Tak, ludzie są tu życzliwi, pracowici, może czasami są zbyt zamknięci na innych, choć nam się to czasami wmawia. Naprawdę są tu ludzie otwarci i przydałaby nam się zmiana wizerunku.