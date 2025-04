Wschód Kultury - Inne Brzmienia 2025: Kto w lipcu zagra w Lublinie?

Wschód Kultury - Inne Brzmienia: 18. edycja organizowanych przez Warsztaty Kultury festiwalu została zaplanowana w dniach 3-6 lipca. Gdzie? Na Błoniach pod Zamkiem,

Już wcześniej organizatorzy chwalili się takimi wykonawcami jak Voivod, czyli legenda metalu z Kanady.

W Lublinie wystąpią także: The EX, A Place to Bury Strangers, PETBRICK i Butch Kassidy.

Pora na kolejnych wykonawców.

Międzygatunkowe eksploracje to w zasadzie sedno innobrzmieniowej filozofii – tłumaczą organizatorzy festiwalu Wschód Kultury - Inne Brzmienia i prezentują wykonawców, którzy „z nieustannych muzycznych poszukiwań uczynili element swej własnej artystycznej tożsamości”.

To na przykład Zamilska, polska artystka i producentka, która debiutowała w 2014 roku. Głownym nurtem jej działań jest muzyka elektroniczna, techno, industrial i noise. Jej utwory i miksy polecają takie legendy jak Iggy Pop czy Trent Reznor.

W Lublinie Zamilska zaprezentuje – między innymi – materiał z najnowszej płyty „United Kingdom Of Anxiety”.

W Lublinie zobaczymy też duet Raphael Rogiński & Iztok Koren. Raphael Roginski to reprezentant sceny jazzowej i wirtuoz gitary. Znany z takich projektów jak trio Shofar czy Żywizna. Iztok Koren to muzyk wywodzący się ze słoweńskiej grupy Širom.

Obecnie artyści pracują nad wspólnym materiałem, którego premiera planowana jest na jesień 2025 roku.

Ivo Shandor & The Gozer Worshipers to nowa trójmiejska formacja, którą powołał do życia Bartosz „Boro” Borowski, muzyk znany z takich projektów jak Lonker See czy Why Bother? W tym roku kwintet wydał swój debiutancki album.

Mitsune to mieszanka japońskiego folku i europejskiego punku. Na co dzień zespół działa w Berlinie, ale w swoim składzie ma artystki i artystów z Japonii, Grecji i Australii. Ich koncerty, jak zapowiadają organizatorzy Innych Brzmień, to „fascynujące zderzenie tradycji i nowoczesności, klasyczne instrumentarium i awangardowe podejście do muzyki dają jedyny w swoim rodzaju efekt”.

MaidaVale to żeński kwartet założona w Szwecji w 2016 roku. Ich styl jest określany jako wypadkowa psychodeli, indie rocka i transowego groove’u.

I wreszcie Emmeluth’s Amoeba; duńsko-norweski kwartet instrumentalny, łączący skandynawskie podejściu do jazzu i muzykę improwizowaną.

Podczas tegorocznej edycji Innych Brzmień publiczność pozna efekty współpracy organizatorów z Cryptic Glasgow i szkockim festiwalem Sonica realizowanej w ramach UK/Poland Season 2025. W ramach prezentacji w Lublinie zobaczymy następujące projekty:

• Ela Orleans – mieszkająca w Glasgow i Paryżu polska kompozytorka i artystka audiowizualna. W Lublinie zaprezentuje projekt Night Voyager oparty muzycznie na brzmieniu syntezatora, thereminu, skrzypiec i wokalu, którym towarzyszą archiwalne nagrania NASA z misji księżycowej Apollo z 1969 roku.

• Dopey Monkey i goście – szkocki zespół stworzony przez Martina Lee Thomsona (eufonium) i Danielle Price (tuba).



• Sing the Gloaming – instalacja wizualno-dźwiękowa, której autorami są profesor Simon Kirby i artyści/muzycy Tommy Perman i Rob St. John.

Wstęp na festiwal jak zawsze bezpłatny. Szczegóły na stronie innebrzmienia.eu