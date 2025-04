Stal Kraśnik ucieka Lubliniance, Hetman Zamość podziękował trenerowi

Lublinianka w ostatnich tygodniach musiała gonić rywali, ale potrafiła odrabiać straty i jednak wygrywała. W środę nie była już w stanie odwrócić losów spotkania.

W 17 minucie Kacper Piechniak wrzucił piłkę w pole karne z lewego skrzydła, a głową futbolówki nie sięgnął Mateusz Misztal. Dzięki temu Paweł Zięba znalazł się sam przed Sebastianem Ciołkiem i w sytuacji jeden na jeden otworzył wynik środowego spotkania.

Goście szybko mieli szanse, żeby wyrównać. W 21 minucie Bartłomiej Koneczny wpakował nawet piłkę do siatki, ale tuż przed strzałem sędzia użył gwizdka, bo Jakub Sobstyl faulował rywala. 180 sekund później najpierw bliski rehabilitacji za błąd przy pierwszym golu był Misztal. „Złamał” akcję z lewego skrzydła do środka i huknął w poprzeczkę. Do piłki dopadł Anes Kherouf, ale jego dobitkę obronił Patryk Rojek, zresztą za chwilę także drugą. I chociaż mocno pachniało bramką na 1:1, to w Janowie Lubelskim ciągle było 1:0.

Drużyna Daniela Koczona nie doprowadziła do remisu przed przerwą, ale tuż wznowieniu gry dostała jeszcze jedną szansę. Po próbie zagrania w szesnastkę Mikołaja Jagodzińskiego futbolówka dotarła szczęśliwie do Piotra Packa, a ten w doskonałej sytuacji przegrał pojedynek z bramkarzem. Kolejna zmarnowana okazja musiała się już zemścić.

W 54 minucie Kherouf zepsuł dobrze zapowiadającą się akcję, a za chwilę Janowianka posłała długie podanie na połowę przeciwnika. Świetnie piłkę zgrał Piechniak, Jakub Wlaźlik popędził na bramkę i wydawało się, że był faulowany przez Misztala, który ostro zaatakował rywala barkiem. Obaj zawodnicy padli na murawę, ale Wlaźlik pierwszy się pozbierał i odegrał do nadbiegającego Piechniaka, który „podcinką” zdobył drugiego gola.

W kolejnych minutach gospodarze dobili wicelidera. Już w 67 minucie powinno być 3:0. Za słabe odegranie do tyłu przejął Michał Szałachowski i rozpoczął rajd jeszcze na swojej połowie. Na koniec, w sytuacji sam na sam uderzył jednak obok słupka. Gościom się tym razem „upiekło”, ale kilka chwil później było już definitywnie po zawodach. Zięba przejął piłkę blisko niedaleko swojej szesnastki i od razu przerzucił ją na lewą flankę do Diego Marotto. Ten odegrał do Piechniaka, a snajper Janowianki chwilę zaczekał i w odpowiednim momencie wyłożył futbolówkę do... Zięby, który świetnym strzałem zakończył całą akcję.

Hetman będzie miał nowego trenera

Czwartej porażki z rzędu doznał Hetman. W Zamościu lepsze okazały się rezerwy Górnika Łęczna, które wygrały aż 3:0. A trzeba dodać, że trener Karol Wiech tym razem nie mógł liczyć na wielkie posiłki z pierwszego zespołu. 45 minut zagrał tak naprawdę jedynie Szymon Krawczyk. Gospodarze nie wygrali już od sześciu kolejek (remis i pięć porażek).

Działacze nie czekali na poprawę wyników i już w środę podziękowali za współpracę trenerowi, Robertowi Wieczerzakowi. – Jednogłośną decyzją Zarządu trener Robert Wieczerzak wraz ze sztabem szkoleniowym zostali odsunięci od prowadzenia pierwszej drużyny. Wkrótce poinformujemy o tym, kto tymczasowo poprowadzi drużynę do 30 czerwca – informuje klub z Zamościa.

Mecze o sześć punktów

Kolejny mecz o sześć punktów przegrał Sygnał Lublin, który uległ u siebie Opolaninowi 0:1. Złotego gola dla przyjezdnych zdobył Hubert Sałasiński. O podium cały czas mogą marzyć w Radzyniu Podlaskim. Orlęta Spomlek przegrywały z Tomasovią, ale w drugiej połowie odwróciły wynik z 0:1 na 2:1. W efekcie, do trzeciej ekipy z Tomaszowa Lubelskiego tracą tylko trzy „oczka”.

ŚRODOWE WYNIKI

Łada 1945 Biłgoraj – Gryf Gmina Zamość 6:0 (Czułowski 3, 39, Okoń 45, Wojtyło 56, Goncharevich 72, Cygan 76) * Sygnał Lublin – Opolanin Opole Lubelskie 0:1 (Sałasiński) * Kłos Gmina Chełm – Stal Kraśnik 0:4 (Król 21-z karnego, Bartoś 47, Bednarczyk 75, Demianenko 86) * Avia II Świdnik – Motor II Lublin 0:4 (Kuchta 2, Kraska, Sikora) * Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski – Tomasovia Tomaszów Lubelski 2:1 (Williams 47-samobójcza, Obroślak 80 – Grzęda 13) * Janowianka Janów Lubelski – Lublinianka Lublin 3:0 (Zięba 17, 70, Piechniak 54) * Start Krasnystaw – Huragan Międzyrzec Podlaski 3:0 (Jabłoński 35, Strug 51, 62) * Hetman Zamość – Górnik II Łęczna 0:3 (Masar 10, Wachowicz 65, 71) * Pauza – Granit Bychawa.