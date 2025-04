Lublin w popkulturze. Sprawdź, ile pamiętasz z filmowych i serialowych kadrów!

Lublin nie tylko inspiruje poetów i pisarzy, ale od lat przyciąga również filmowców – tych z kamerą, scenariuszem pod pachą i artystyczną wizją na twarzy. Niby miasto położone z dala od wielkomiejskiego zgiełku Warszawy, ale kiedy przychodzi do tworzenia wyjątkowego klimatu na ekranie – Lublin potrafi zagrać pierwsze skrzypce. I to z przytupem! Nasz quiz „Lublin w popkulturze” to propozycja dla tych, którzy nie tylko kojarzą zamek czy starówkę, ale też wiedzą, gdzie kręcono "Voltę", "Wszystko przed nami" czy inne mniej oczywiste produkcje.

>> Lublin jak gwiazda Hollywood. W jakich produkcjach był widziany? <<

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że Lublin to prawdziwa perła scenografii filmowej. Jego ulice, zaułki, kamienice i podziemia regularnie pojawiają się na ekranie – zarówno w polskich produkcjach historycznych, jak i współczesnych serialach obyczajowych. I nie chodzi tylko o to, że wygląda malowniczo (choć bez wątpienia tak jest). Reżyserzy cenią sobie tę niezwykłą zdolność miasta do „wcielania się” w inne epoki – raz zagra przedwojenną Warszawę, innym razem miasteczko z czasów PRL-u. Uniwersalność Lublina na ekranie to prawdziwy fenomen.

Lublin pojawia się w filmach nie tylko jako tło. Czasem jego obecność staje się wręcz bohaterem – milczącym, ale wymownym. Na ekranie widzimy Brama Grodzką, Zamek Lubelski, Plac Litewski, a nawet... niepozorne klatki schodowe. Lokalne legendy, mroczne zaułki, historia Żydów lubelskich – to wszystko przenika się z popkulturą, tworząc wyjątkową mozaikę.

Pamiętacie, w którym serialu Lublin udawał Berlin? Albo który znany aktor jechał trolejbusem przez al. Racławickie? A może jesteście w stanie wskazać film, w którym lubelska starówka zagrała stolicę z lat 40.? Jeśli tak – ten quiz to bułka z masłem. A jeśli nie – tym bardziej warto spróbować. Gwarantujemy, że przy okazji odkryjecie mnóstwo ciekawostek, którymi będziecie mogli zabłysnąć przy rodzinnym obiedzie albo w kolejce po cebularza.

Zapraszamy do zabawy wszystkich, którzy kochają kino, są lokalnymi patriotami albo po prostu lubią wiedzieć więcej. Nasz quiz to nie tylko test wiedzy – to też pretekst, by spojrzeć na Lublin z innej perspektywy. Może nawet z filmowego kadru?