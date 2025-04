Pierwszy mecz finału: Bogdanka LUK Lublin lepsza od Aluron CMC Warty Zawiercie

Mecz rozpoczął się od prowadzenia gospodarzy 2:0. Najpierw zagrywkę zepsuł Wilfredo Leon, a następnie w przyjęciu serwisu pomylił się Mikołaj Sawicki. Długo utrzymywał się korzystny wynik miejscowych: 4:2, 6:4, 8:6, 9:7. Do remisu 9:9 blokiem doprowadził Sawicki. Prowadzenie przeszło na stronę lublinian. Sawicki zaatakował na 13:11. Nie na długo. Gospodarze ponownie przejęli inicjatywę. Patryk Łaba skończył atak na 17:16, zaś po zepsutej zagrywce Lena było 18:17.

Po kilku kolejnych akcjach ponownie do głosu doszli przyjezdni. Sawicki skończył atak na 20:18, a Aleks Grozdanow zablokował Bartosza Kwolka (22:20 dla lublinian). Kolejny blok bułgarskiego środkowego sprawił, że na pojawił się wynik 24:21. Partię otwarcia asem zakończył Mikołaj Sawicki (25:21).

Druga odsłona miała nieco inny przebieg niż pierwsza. Tym razem na prowadzenie 2:0 (ataki Grozdanowa i Leona). Chwilę później prowadzenie przeszło na stronę podopiecznych Michała Winiarskiego: 5:4, 6:5, 7:6. Bardzo szybko odpowiedzieli przyjezdni: 10:9, 12:11, 14:11, 16:13, 17:14, 19:17. Z bezpiecznego wyniku nie ciszyli się zbyt długo. Jurij Gladyr skończył atak na 20:19, w kolejnej akcji zrobiło się 21:19.

Końcówka ponownie należała do Marcina Komendy i spółki. Mikołaj Sawicki skończył atak na 23:21, Kanadyjczyk Fynnian McCarthy zagrał asa na 24:21. Ostatni punkt to zepsuta zagrywka Patryka Łaby (22:25).

Trzeci set był już ostatnim. Początek należał do zawiercian, którzy objęli prowadzenie: 3:1, 7:5, 11:6, 14:10, 15:11, 17:13. Lublinianie, przy zagrywce Leona, po bloku Sawickiego doprowadzili do remisu 17:17. To był kluczowy moment seta i spotkania. Bogdanka LUK prowadziła 21:18, 22:20. Kewin Sasak skończył atak na 23:20, a Leon na 24:21. Ostatni punkt do kiwka Kubańczyka z polski paszportem (21:25).

Lublinianie wygrali 3:0 i objęli prowadzenie 1-0 w rywalizacji do trzech zwycięstw.

- Cieszę się, że wygraliśmy. To jest finał PlusLigi, czuję ekscytację. Musimy wygrać jeszcze dwa mecze aby założyć medale. Nasz sztab zrobił dobrą robotę przed tym spotkaniem. Wiedzieliśmy wcześniej, że Karol Butryn nie zagra przeciwko nam. Czekamy na kolejny mecz - powiedział po meczu Mikołaj Sawicki, zdobywca statuetki MVP w pierwszym spotkaniu finału.

Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin 0:3 (21;25, 22:25, 21:25)

Warta: Ensing (10), Łaba (8), Gladyr (1), Tavares (4), Kwolek (11), Bieniek (2), Perry (libero), Zniszczoł, Russel, Nowosielski.

Bogdanka LUK: Leon (13), McCarthy (7), Sasak (13), Sawicki (20), Grozdanow (6), Komenda, Hoss (libero) oraz Nowakowski, Malinowski, Czyrek.