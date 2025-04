79-latek potrącił 77-latkę. Starszy kierowca nie zauważył pieszej

Do wypadku doszło na drodze dojazdowej do parkingu przy jednej z przychodni. Jak ustalili policjanci, kierowca hondy – mieszkaniec gminy Zamość – wykonywał manewr cofania i nie zauważył znajdującej się za pojazdem pieszej. Kobieta, po uderzeniu przez samochód, straciła równowagę i przewróciła się, doznając obrażeń. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia, która przetransportowała 77-latkę do szpitala.

Zarówno kierowca, jak i potrącona piesza byli trzeźwi. Obecnie policja wyjaśnia dokładne okoliczności tego zdarzenia.

– Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wykonywania manewru cofania – przypomina podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło. – W takich sytuacjach widoczność bywa ograniczona, dlatego należy dokładnie upewnić się, że za pojazdem nie ma pieszych. Nawet chwila nieuwagi może prowadzić do poważnych konsekwencji – dodaje policjantka.