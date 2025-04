Piłkarze Górnika nie dostają pensji na czas. Zarząd klubu wydał w tej sprawie kolejny komunikat

Najważniejsza informacja jest taka, że klub obecnie posiada dwumiesięczne zaległości wobec zawodników i sztabu szkoleniowego. Możliwe jednak, że w najbliższym czasie zaległości mogą wzrosnąć do trzymiesięcznych. Klub zapewnia jednocześnie, że robi co w jego mocy, by sytuacja w Górniku uległa poprawie.

Poniżej pełna treść komunikatu opublikowanego przez zarząd Górnika

Drodzy Kibice i Sympatycy Górnika Łęczna,

zdajemy sobie sprawę, że opóźnione wyjście naszej drużyny na murawę przed meczem 30. kolejki Betclic 1. Ligi wzbudziło wiele emocji i komentarzy. Był to gest zawodników, którzy chcieli zwrócić uwagę na trudną sytuację finansową, w jakiej znajduje się Klub. Informowaliśmy o niej już w styczniu br. w oficjalnym komunikacie Zarządu.

Od tamtego czasu, mimo podejmowanych działań, sytuacja nie uległa istotnej poprawie. Aktualnie Klub posiada dwumiesięczne zaległości wobec zawodników i sztabu szkoleniowego. Pragniemy jednocześnie podkreślić, że nie występują zaległości wobec pozostałych pracowników Klubu – z wyjątkiem członków Zarządu, którzy także ponoszą ciężar obecnych trudności.

Wszystkie zobowiązania wobec drużyny są komunikowane z odpowiednim wyprzedzeniem, a przed meczem z Odrą Opole zawodnicy otrzymali informację o płatnościach do końca sezonu. Możliwe jest, że w najbliższym czasie zaległości wobec zespołu wzrosną do trzech miesięcy i utrzymają się na takim poziomie do zakończenia sezonu. Dokładamy jednak wszelkich starań, by ten scenariusz się nie ziścił.

W ostatnich dniach Zarząd odbył szereg spotkań z większościowym właścicielem Spółki i Radą Nadzorczą. Wspólnie pracujemy nad rozwiązaniem, które pozwoli Klubowi powrócić na stabilne tory.

W kontekście pojawiających się w przestrzeni publicznej komentarzy, chcemy bardzo stanowczo zaznaczyć, że sponsor strategiczny Górnika Łęczna – Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. – w pełni, terminowo i zgodnie z zapisami umowy realizuje wszystkie zobowiązania sponsorskie wobec Klubu. Wszelkie sugestie, jakoby LW Bogdanka nie wspierała Klubu w wystarczającym stopniu, są nieprawdziwe i niesprawiedliwe. Współpraca z Bogdanką pozwala Górnikowi kontynuować działalność sportową mimo trudnych okoliczności i zasługuje na uznanie, a nie krytykę.

Zdajemy sobie sprawę, że odpowiedzialność za sytuację finansową Klubu spoczywa na jego władzach i strukturze właścicielskiej dlatego podkreślamy jeszcze raz, że wspólnie próbujemy znaleźć rozwiązanie.

Dziękujemy za Waszą lojalność, emocje i wsparcie – to one sprawiają, że Górnik Łęczna to coś więcej niż tylko klub piłkarski.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Górnika Łęczna