Przyjazne spacery weekendowe po Kośminku

To propozycja dla tych, którzy chcą odkrywać sekrety Kośminka. Organizatorzy zapraszają na przyjazny spacer i prezentację z mnóstwem opowieści o dzielnicy adresowanych do mieszkańców dzielnicy i osób, które chcą poznać tę część miasta.



Oprowadzać i opowiadać będzie Magdalena Łuczyn, która prowadzi na Facebooku profil Spacery z Magdą Łuczyn.



- Po Kośminku wędrujemy wzdłuż ulicy Lotniczej do Garbarskiej, następnie skręcamy w ulicę Elektryczną, potem ścieżką przez zarośla wzdłuż Czerniejówki i wracamy przez Żelazną - opowiadają organizatorzy.



Spotkanie rozpocznie się przy pawilonie LSS "Społem" (ul. Lotnicza 9).