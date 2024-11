Święto kina w Lublinie. Rozpoczyna się Lubelski Festiwal Filmowy

Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest słowo. – „Przyjrzymy się znaczeniu języka w filmowej narracji, sposobom przenoszenia literatury na sferę wizualną oraz nowym pomysłom na wykorzystanie tekstu do pogłębienia kinowego doświadczenia” – objaśniają organizatorzy.

Specjalnością LFF-u są filmy krótkometrażowe wyróżniające się świeżością, energią i wrażliwością na tematy społeczne. W tegorocznym repertuarze nie brakuje takich pozycji. Jedną z nich jest „Obca” z brawurowymi rolami Agathe Rousselle i Jehnny Beth, natomiast w nagrodzonym w Cannes „Bolero” Nansa Laborde- Jourdàa to taniec staje się językiem wyrazu postaci. Peiyao Xu w swoim dokumencie „Wszystko o Shaochangu” dzięki wyjątkowej narracji sprawia, że jej rodzinną historię ogląda się jak film fabularny, a Priit Tender w „Dog-Apartment” za pomocą doskonałej animacji poklatkowej buduje niesamowity.

LFF zawsze promował talenty. Osoby zaczynające karierę w kinie krótkometrażowym na wcześniejszych edycjach, niejednokrotnie powracały na festiwal jako utytułowani reżyserzy i reżyserki. Nie inaczej będzie w tym roku. W konkursie Fokus: Storytelling pośród 8 produkcji pełnometrażowych aż trzy są autorstwa osób, które brały już udział w lubelskich konkursach krótkometrażowych: nagrodzony w Palm Springs „Ivo” Evy Trobisch, nagrodzony w Wenecji „Razem z przypadku” Gorana Stolevskiego i nagrodzony w Gdyni „Tyle co nic” Grzegorza Dębowskiego. Rywalizować będą z filmami z Brazylii, Iranu, Meksyku i Urugwaju.

W programie festiwalu znajdą się pokazy specjalne. W ramach obchodów 90. rocznicy urodzin Marka Hłaski zobaczymy dwa filmy oparte na jego tekstach: „Koniec nocy” i „Baza ludzi umarłych” oraz dokument „Ósmy dzień Chamsinu” opowiadający o pobycie pisarza w Izraelu. Oprócz tego będzie okazja obejrzenia dwóch klasycznych polskich produkcji: „Trzeba zabić tę miłość” Jakuba Morgensterna z autorskim komentarzem Agnieszki Wolny-Hamkało i „Wilczycy” Marka Piestraka z autorskim komentarzem Doroty Masłowskiej.

Tradycyjnie nie zabraknie wydarzeń towarzyszących. Rodzice i dzieci będą mogli wspólnie bawić się na warsztatach do filmów animowanych oraz na filmowej dyskotece. Miłośnicy wyzwań zmierzą się natomiast w legendarnym Filmowym Pub Quzie. Pokazy filmów krótkometrażowych z konkursów Fokus (z wyłączeniem Fokus: Dzieci) – 10 zł/pokaz. Pokazy filmów z konkursu Fokus: Storytelling – 12 zł/pokaz. Karnet na wszystkie płatne pokazy filmów – 50 z. łKarnet nie obejmuje wydarzeń partnerskich. POZOSTAŁE FESTIWALOWE POKAZY I WYDARZENIA SĄ BEZPŁATNE.

Program https://bit.ly/18LubelskiFestiwalFilmowy