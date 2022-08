Śmiertelny wypadek przy pracach rolniczych. Rozrzutnik wciągnął rolnika

Do tego tragicznego zdarzenia doszło we wtorek tuż przed godz. 16 w gm. Ostrówek (pow. lubartowski). Jak mówi nam sierż. szt. Jagoda Stanicka z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie, służby powiadomiła osoba, która była nieopodal i widziała, co się wydarzyło.

Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze, 51-letni rolnik najprawdopodobniej chciał oczyścić łopaty rozrzutnika do obornika w trakcie pracy maszyny. W pewnym momencie został wciągnięty pomiędzy łopaty i zginął na miejscu.

Na miejscu tego wypadku pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora.

Policja ostrzega: "Trwa sezon zaawansowanych prac polowych. Apelujemy, aby podczas wykonywania prac rolnych, podchodzić do nich z dużą ostrożnością, zapewnieniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. Chwila nieuwagi i zmęczenie podczas wykonywania z pozoru prostych czynności niejednokrotnie może skończyć się tragicznie. Pamiętajmy również o tym, że pracujące maszyny stanowią duże zagrożenie. Szczególną uwagę zwracajmy na dzieci."