Kadet to brzmi dumnie. Uczennice i uczniowie klas wojskowych świętowali w Targach Lublin

Podczas piątkowych uroczystości do kadetów zwrócił się ppłk Ireneusz Olender z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji OZ w Lublinie.

- Spotykamy się na Wojewódzkich Obchodach Dnia Kadeta w znakomitym gronie uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego, którzy podjęli decyzję o nauce w klasie mundurowej o profilu wojskowym. Drodzy Kadeci i Kadetki dzisiejsze święto jest dla was, i to wy jesteście jego głównymi bohaterami. Jesteśmy z was dumni i chcemy wam podziękować. Za to, że chcecie łączyć edukację ogólną z kształtowaniem postaw obywatelskich, w oparciu o szacunek do tradycji i historii Polski- mówił ppłk. Olender i zaznaczył, że żyjemy w państwie niepodległym, bezpiecznym i demokratycznym, ale trzeba pamiętać, że dzisiejsza wolność naszej Ojczyzny jest zakorzeniona w polskich tradycjach i wartościach.