Baza sportowa coraz lepsza. Na wyniki też narzekać nie można

– Trzecie miejsce w I lidze wojewódzkiej juniorów U-17, prowadzonych przez trenera Grzegorza Komora, czwarta lokata trampkarzy starszych oraz awanse do I ligi wojewódzkiej młodzików starszych i młodszych – Robert Gromysz, prezes BKS mówi o sukcesach, które w zakończonych niedawno rozgrywkach odniósł lubelski klub. – Chcę zwrócić także uwagę, że ten rok był bardzo bogaty w inwestycje. W lutym nasza baza poszerzyła się o obiekt w Dąbrowicy. W maju z kolei przy Balladyny rozpoczęliśmy montaż automatycznego podlewania płyty boiska klubowego, na które środki zbieraliśmy prosząc rodziców grających dzieci i sympatyków klubu o wsparcie z półtorej procenta podatku.

Podczas sobotniej uroczystości za pracę z zespołami BKS podziękowano wszystkim trenerom. Specjale wyróżnienia otrzymali żegnający się z klubem szkoleniowiec juniorów Grzegorz Komor, młodzików starszych Paweł Majcher i żaków młodszych Jakub Adamczyk.

Podziękowania otrzymali również rodzice, firmy wspierające klub, m.in. Marek Wójcik z MW Sport, sponsor techniczny BKS oraz redakcja Dziennika Wschodniego.

Młodzi piłkarze BKS udali się na zasłużone wakacje. Do treningów wrócą z końcem lipca, kiedy to wyjadą na zgrupowania do Dębicy.