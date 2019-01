Lublin: Referendum o górkach czechowskich: Trwa dyskusja w Radzie Miasta

Godz. 11.45

– My się nie boimy wyników referendum. My się nie boimy, bo wiemy jaki będzie werdykt, pod jednym wszakże warunkiem: że mieszkańcy nie będą okłamywani – mówi Andrzej Filipowicz, przeciwnik budowy bloków na górkach, który wszedł na mównicę w maseczce zasłaniającej usta. – To referendum jest bezprawne z założenia.

Godz. 11.43

– Czy Urząd Miasta wykonał oszacowanie realizacji kosztów obiecanego przez TBV parku? – pyta Iwona Kwiecińska, mieszkanka Czubów. Chce wiedzieć, czy według władz miasta propozycja obecnego właściciela górek jest dla miasta korzystniejsza niż składana kilka lat temu propozycja poprzedniego właściciela, spółki Echo Investment, oferującej sfinansowanie przebudowy skrzyżowania al. Solidarności z al. Sikorskiego i ul. Ducha oraz proponującej miastu odkupienie pozostałej części za cenę, za którą spółka kupiła teren od wojska.

Godz. 11.40

Na opinię prof. Tadeusza Chmielewskiego, sprzeciwiającego się budowie na górkach czechowskich powołuje się Zofia Polska ze Stowarzyszenia Obrońców Wąwozów „Zimne Doły”. – Ponieważ państwo radni nie znają stanu zdrowia mieszkańców Lublina, znają go natomiast lekarze, którzy leczą nas od najmłodszych do najstarszych – podkreśla Polska i apeluje o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, na którą zaproszeni byliby właśnie lekarze. – Dogadajcie się i stwórzcie nam tę sesję, również prezydent będzie miał wiedzę, czy społeczeństwo Lublina jest zdrowe, czy chore.

Godz. 11.38

Kolejny mieszkaniec, Marek Wojciechowski, mówi o pięciu tysiącach podpisów zebranych od osób popierających urządzenie parku, który obiecuje miastu TBV w zamian za umożliwienie budowy bloków.

Godz. 11.36

– Już pan ma, panie prezydencie, na swoim koncie kilka błędów i warto, żeby wystrzegał się pan kolejnych – mówi Antoni Jakóbczak. – Niech pan uważa, żeby pan nie stał się wrogiem publicznym numer 1, że pan nie słucha debaty, bo że referendum będzie po myśli prezydenta, to jest oczywiste.

Godz. 11.31

– W tamtym roku pan prezydent zapowiedział antysmogowy panel obywatelski i zapowiedział, że rekomendacje, które zostaną wypracowane, zostaną wzięte pod uwagę. Nie zostały. To poddaje w wątpliwość przeprowadzenia referendum – mówi Magdalena Wolanowska. Przypomina, że wspomniany przez nią panel antysmogowy opowiedział się przeciw zabudowie górek czechowskich. Twierdzi, że prezydent nie dotrzymał obietnicy, że weźmie pod uwagę rekomendację panelu. – Jeśli przyjdzie wymagane 30 proc. i połowa opowie się na „nie”, to co państwo zrobicie? – pyta Wolanowska. Ma także zastrzeżenia do samego pytania, które według niej jest zbyt długie. Według niej czytający już w połowie pytania mogą zapomnieć o tym, co było na jego początku.

Godz. 11.28

– Czas gra na niekorzyść pewnych walorów, które chcemy chronić – stwierdza Piotr Szkołut, współtwórca pokazywanej przez TBV koncepcji parku na 75 ha górek.

Godz. 11.25

– Jestem wyborczynią PO i zaprzysięgłą wyborczynią prezydenta Żuka – zaczyna swą wypowiedź Ewa Zielińska. – Dlaczego, znając wartości przyrodnicze górek czechowskich, nie podjęto próby wywłaszczenia tego obszaru na cele publiczne, którymi są ochrona zagrożonych siedlisk roślin i zwierząt oraz konieczność zachowania ostatniego tak dużego na północy korytarza napowietrzającego Lublin. Jest ustawa o gospodarce nieruchomościami i ona to umieszcza w katalogu celów publicznych. Można wywłaszczać pod cel publiczny – mówi Zielińska. Bardzo krytycznie odnosi się do przedstawianych przez TBV wizualizacji parku. – To jest wspaniały przykład wizualizacji, tego jak można unikalna przestrzeń zniszczyć. To jest sztampa, to jest nuda, to jest zniszczenie tego terenu.

Godz. 11.21

– Trendy są takie, że miasta się rozwijają, będą rozwijać i nikt tego nie powstrzyma – mówi Bogusław Mazurek, przedstawiajacy się jako mieszkaniec od urodzenia. Zasugerował, że budowa bloków może powstrzymać napływ smogu z terenów podmiejskich

Godz. 11.18

– Nie wiem, dlaczego w Lublinie ma nie zatriumfować demokracja – stwierdza Dariusz Jodłowski ze stowarzyszenia pracodawców Lewiatan. – Jestem świadkiem debaty, która się przeradza w debatę polityczną – mówi Jodłowski. – Nie oczekujmy, ze na terenie miasta będziemy realizowali funkcje parku zdrojowego.

Godz. 11.16

– Lublinianie powinni z tego terenu korzystać, a wartości przyrodnicze, które nikną z roku na rok, powinny być zrekultywowane i oddane mieszkańcom – przekonuje Bolesław Stelmach, architekt współpracujący z TBV, autor prezentowanej przez spółkę koncepcji parku na górkach. – Należy sobie wypowiedzieć, czy mieszkańcy maja prawo wypowiedzieć się w kwestii tak istotnej jak zagospodarowanie 10 proc. terenu Czechowa – mówi architekt i przekonuje, że należy oddać głos mieszkańcom. – Referendum jest najlepszą sprawą, aby taki głos usłyszeć.

Godz. 11.13

– To referendum nie ma prawa się odbyć – stwierdza Zofia Trębaczewska-Smutek i powołuje się na unijne przepisy dotyczące ochrony środowiska. – Jestem bardzo ciekawa, kto napisał opinię prawną co do możliwości podjęcia referendum – dodaje Trębaczewska-Smutek i twierdzi, że wskutek budowy bloków teren górek zostanie zdewastowany.

Godz. 11.10

– Z okien swojego mieszkania widzę te górki na co dzień, chodzę tam na spacery z psem, dzieckiem i po nich biegam. Nie mam nic przeciwko temu, żeby uporządkować górki w inny, racjonalny sposób, jeżeli jest taki sposób – mówi Paweł Cegiełko, który apeluje o przesunięcie referendum na później. – Nawet, jeśli państwo decydujecie się na referendum, to nie teraz, nie dzisiaj, gdy dokonacie państwo analiz, które będzie można przedstawić mieszkańcom.

Godz. 11.07

– Jeżeli prezydent i Rada Miasta wykorzysta referendum do umożliwienia zabudowy górek czechowskich, które stanowią funkcję naturalnego filtra antysmogowego i zielonych płuc dla Lublina, to może się spodziewać pozwu zbiorowego o ochronę dóbr osobistych – mówi Krystyna Celińska nawiązując do wygranego przez aktorkę Grażynę Wolszczak sporu sądowego w sprawie smogu w Warszawie.

Godz. 11.04

– Spółka TBV proponuje stworzenie wyjątkowego parku dla obecnych mieszkańców miasta i przyszłych pokoleń, to projekt w pełni ekologiczny i nowoczesny – mówi mecenas Krzysztof Klimkowski reprezentujący spółkę TBV. Podkreśla, że bloki podłączone do miejskiego systemu ciepłowniczego nie powodują smogu, że plany budowy stadionu Arena Lublin oraz odnowy pl. Litewskiego również budziły dyskusję, a teraz mieszkańcy chętnie korzystają z tych obiektów. Przekonuje, że zmianom na górkach czechowskich sprzeciwia się zaledwie kilkunastoosobowa grupa. – Zastanówmy się, co będzie, gdy nie dojdzie do realizacji tego parku, czy mieszkańcy nie będą za kilka lat żałowali swojej decyzji? – pyta Klimkowski i podkreśla, że właściciel górek ma prawo ogrodzić swój teren.

Klimkowski odnosi się też do głosów namawiających do odkupienia przez miasto górek czechowskich od ich obecnego właściciela. – Czy autorzy tej propozycji mają na to pieniądze? Mają pomysł, co z tym zrobić?

Godz. 10.59

– Referendum jest już czwartą formą pytania mieszkańców o sposób zagospodarowania górek czechowskich – podkreśla Danuta Jaros i przywołuje m.in. uwagi zbierane do studium przestrzennego mówiącego również o górkach czechowskich, czy też panel antysmogowy. – Co było niewystarczającego w dotychczasowych konsultacjach, dlaczego opinie mieszkańców tam wyrażone nie zostały wzięte pod uwagę? Czy to nie jest przykład niegospodarności, że ogłasza się teraz referendum za 500 tys. zł.

Godz. 10.56

– Czy zdają sobie państwo sprawę, że obiecane w wizualizacjach parku TBV tereny sportowo-rekreacyjne będą musiały być zorganizowane kosztem rezerwatu i obiecanego naturalistycznego parku? – pyta Sławomir Pawłowski.

Godz. 10.54

Godz. 10.52

Zaczęły się wystąpienia mieszkańców. Jako pierwsza wypowiada się Agnieszka Bronisz. – W swoim mieście jestem zakochana od lat kilkudziesięciu – mówi pani Agnieszka. – Jestem jak najbardziej za referendum.



– Od dwóch lat przyglądam się z wielką uwagą poczynaniom związanym z górkami czechowskimi – mówi Artur Sienkiewicz. Twierdzi, że osoby, które nazywa „obrońcami górek” w rzeczywistości nie mają poparcia. – Jak długo dajecie się uwodzić tym ludziom?

Godz. 10.40

Marcin Nowak (klub Żuka) proponuje, żeby w pierwszej kolejności mógł się wypowiedzieć każdy z mieszkańców obecnych w sali obrad, bez ograniczenia czasu wypowiedzi. Dopiero potem mieliby dyskutować radni. Opozycyjny radny Tomasz Pitucha (PiS) proponuje, by czas wypowiedzi mieszkańców był jednak ograniczony.

– Fajnie by było tę sesję skończyć dzisiaj, a nie za kilka dni – mówi Jarosław Pakuła, przewodniczący Rady Miasta. Zastrzega, że każdy z mieszkańców będzie mógł wypowiedzieć się tylko raz, a czas wypowiedzi będzie ograniczony. – Proponuję trzy minuty dla każdego mieszkańca, który chce się wypowiedzieć.

Do głosu zapisało się już 20 osób obecnych w sali obrad.

Godz. 10:06

To już przesądzone. Jeszcze dzisiaj Rada Miasta ma zdecydować o zwołaniu na 7 kwietnia referendum w sprawie górek czechowskich. Na wniosek klubu radnych prezydenta Żuka porządek obrad został rozszerzony o głosowanie nad projektem uchwały w sprawie referendum lokalnego.

– Pora żeby wypowiedzieli się w tej sprawie wszyscy mieszkańcy – przekonywał Michał Krawczyk, przewodniczący klubu radnych Żuka. – Chcemy, żeby 260 tys. uprawnionych do tego mieszkańców Lublina mogło wypowiedzieć się w tej sprawie.



Za rozszerzeniem rozszerzeniu porządku obrad o uchwałę dotyczącą referendum opowiedziało się 18 radnych klubu prezydenta Żuka, przeciw było 12 radnych opozycyjnego klubu Prawa i Sprawiedliwości. Ich zdaniem mieszkańcy nie będą mieli dość wiedzy do podjęcia decyzji w sprawie górek, według PiS nie można teraz zwoływać referendum, bo dopiero jesienią gotowa ma być ekspertyza dotycząca możliwego wpływu zabudowy górek na przyrodę.



– Organizacja referendum jest pomysłem niedobrym, bo wydajemy publiczne pieniądze na coś, co przyczyni się do wzbogacenia się właściciela tego terenu – mówi Piotr Gawryszczak, szef klubu PiS.



Dyskusja nad uchwałą zwołującą referendum rozpocznie się najprawdopodobniej jeszcze przed południem. Referendum proponowane przez prezydenta i radnych jego klubu miałoby się odbyć 7 kwietnia. Mieszkańcy mieliby w tym plebiscycie rozstrzygnąć, czy zgadzają się na budowę bloków mieszkalnych (odpowiedź „tak”) na 30 ha górek w zamian za urządzenie przez TBV parku naturalistycznego na pozostałych 75 ha i przekazanie tego parku miastu, czy też są przeciwni (odpowiedź „nie”) takiemu scenariuszowi.