Avia Świdnik wygrywa w Krośnie. Wojciech Białek bohaterem

Świdniczanie jechali do outsidera z zamiarem zrewanżowania się za niespodziewaną porażkę w rundzie jesiennej 0:1. Trener żółto-niebieskich Łukasz Mierzejewski nie mógł jeszcze skorzystać z narzekających na urazy Adriana Paluchowskiego i Adriana Popiołka. Goście od początku zabrali się solidnie do pracy. W dziewiątej minucie groźnie strzelał z dystansu Wojciech Kalinowski ale bramkarz gospodarzy Michał Perchel nie dał się zaskoczyć. Po raz kolejny umiejętności golkipera miejscowych sprawdził Arkadiusz Maj. Po kwadransie goście mieli powody do zadowolenia. Maj dograł piłkę do Wojciecha Białka, który będąc sam na sam z bramkarzem z zimną krwią podcinką posłał futbolówkę do siatki.

Pod koniec pierwszej połowy powody do radości mieli gospodarze. Wyrównanie padło po celnym strzale Denisa Demianenki. Ta część meczu zakończyła się remisem 1:1.

Trzy minuty po wznowieniu gry po przerwie świdniczanie po raz kolejny wyszli na prowadzenie. Do siatki trafił Paweł Uliczny. Piłkarz przymierzył lewą nogą zza pola karnego bez przyjęcia w samo w okienko. Bramkarz Perchel był bez szans (1:2). W odpowiedzi Demianenko strzelił głową ale zbyt lekko aby zaskoczyć golkipera Avii Andrzeja Sobieszczyka.

Trzeci gol wisiał w powietrzu. Obronę gospodarzy postraszyli Białek i Maj. W 61 minucie drugie trafienie zapisał na koncie Wojciech Białek. Doświadczony snajper otrzymał podanie od Maja. Napastnik mocno przymierzył przy bliższym słupku i futbolówka zatrzepotała w siatce.

W końcówce miejscowi strzelili kontaktowego gola. Do bramki Avii trafił Dmytro Sula. W 90 minucie przed szansą wyrównania był Franck Djoulou. Napastnik, na szczęście dla świdniczan, chybił.

Karpaty Krosno - Avia Świdnik 2:3 (1:1)

Bramki: Demianenko (43), Sula (84) - Białek (15, 61), Uliczny (48).

Karpaty: Perchel – Oberman, Duda, Stasz, Pytrykovkyi, Maschenko (63 Filipchuk), Geci (63 Paczkowski), Czekański, Radulj (74 Wlaźlik), Wajs (74 Sula), Demianenko (74 Djoulou).

Avia: Sobieszczyk – Pleskacz (77 Zagórski), Kursa, Machała, Rozmus, Rak (46 Małecki), Maj, Uliczny, Kafel, Kalinowski (63 Stryjewski), Białek (77 Szczygieł).

Żółte kartki: Pytrykovkyi (K).

Sędziował: Chrząstek (Radom). Widzów: 300.