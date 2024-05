Świdnik. Wiwat maj, trzeci maj

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny, która odprawiona została w kościele pw. NMP Matki Kościoła. Mieszkańcy przemaszerowani do centrum miasta, gdzie przed pomnikiem Konstytucji 3 maja, złożyli kwiaty. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz miasta i powiatu, delegacje świdnickich instytucji, organizacji, szkół oraz przedszkoli.

-Dzisiaj spotykamy się, by tak naprawdę uczcić pamięć o naszych przodkach i odpowiedzieć na podstawowe pytania, które powinnyśmy zadawać sobie nieomal codziennie: Po co nam Polska? Komu jest ona potrzebna? Jak o niej rozmawiać i dyskutować? Można nawet w kontekście dzisiejszego święta prowokacyjnie odpowiedzieć, że Polska nie jest nikomu potrzebna, że świat bez Polski może istnieć, o czym mogliśmy przekonać się podczas rozbiorów. Tylko Polacy co jedno pokolenie urządzali powstania, których celem było odrodzenie Polski- mówił Waldemar Jakson, ustępujący z funkcji burmistrz Świdnika.

Po części oficjalnej mieszkańcy mogli obejrzeć występ Zespołu Tańca Ludowego „Leszczyniacy” który zatańczył poloneza wraz z mieszkańcami. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa zabytkowych samochodów i motocykli.

Organizatorami święta było Miasto Świdnik, Miejski Ośrodek Kultury i Strefa Historii.